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防長輩賭上癮…學者：高齡休閒 社區有責

聯合報／ 記者房荷庭李青縈／台北報導
台灣進入高齡化社會，提供長者的休閒娛樂卻不多，學者認為，社區要讓高齡者有足夠的休閒活動。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
台灣進入高齡化社會，提供長者的休閒娛樂卻不多，學者認為，社區要讓高齡者有足夠的休閒活動。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

賭博想要贏、想要翻本的欲望是一個無底洞，贏的可能性千分之一，即使贏也是贏一點點，失去的卻更多。」中央警察大學犯罪防治學系專任教授鄧煌發說，台灣社會高齡情況越來越顯著，社區要負起提供高齡者休憩活動之責，提供足夠的休閒教育，如果高齡者有參加社團或休閒活動，比較不會涉及到賭博等違法活動。

以國外為例，日本設有一種賭場型態的日間照護中心，一早有保母車接送受照護者，上午九點抵達中心，受照護者先做例行健康檢查、用餐及做體操；上午十一點開放賭博遊樂場，一小時之內受照護者可以自由參與打麻將、撲克牌以及柏青哥機台等遊戲活動。

照護中心賭博遊樂場內裝與美國拉斯維加斯賭場相似，但提供的是無法兌換任何物品的紀念幣，遊戲時間不超過一小時，避免受照護者長時間沉迷於遊戲。

遊戲結束後，中心提供午餐，下午進行復健運動、諮商談話、身體照護或各類靜態活動。下午三點，再次開放賭博遊樂場，之後統計積分，頒發獎狀表彰當天的獲勝者，結束一天的日間照護。

這種型態的日間照護中心，擷取讓老人動腦參與賭博遊戲的優勢，但也避免賭博恐帶來傾家蕩產及成癮風險。

而台灣即將邁向超高齡社會，很多高齡者之所以沉迷於賭博，可能也與孤獨感有關。台北市立聯合醫院林森院區心身醫學科主治醫師蘇璿允說，麻將賭博對社會當然有所損害，社會有沒有辦法找到可以取代麻將的休閒娛樂，針對患有賭博成癮者，是否能提供轉介管道，讓民眾有病識感，知道可以來求醫？社會有沒有提供足夠的休息娛樂給中高齡者？有沒有提供好的社區交誼活動？家人能否給予長者足夠的陪伴？

精神科醫師楊聰財說，面對愈來愈多的高齡長者，雖然鼓勵他們動腦，如打麻將不只可以訓練大腦功能，手部也可有運動刺激，與朋友一起打，也有社交作用，但如果長者對打牌、賭博已到成癮的程度，一天不打就感覺全身怪怪的，就必須了解背後真正的原因。

楊聰財表示，臨床曾遇過一名年約七十出頭的太太，帶著年近八十歲的先生求診，詢問發現，先生平時喜歡外出賭博，又會跟朋友一起喝酒、聊天，太太擔心先生會遇上仙人跳等事件，遭人算計，希望求診了解及改善問題。

楊聰財說，經看診發現，先生有輕微憂鬱症，喜歡借酒澆愁，並把打牌、賭博當作是紓壓方式。他建議這對老夫妻，不只搭配戒酒治療，並請夫妻兩人從事規律運動，透過正常方式紓壓，更教導老夫妻打「雙人麻將」，一來滿足先生喜歡玩牌的心情，二來和太太打牌，也不會擔心被算計，又有增進夫妻感情、延緩老化的效果。

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