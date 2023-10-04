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民進黨：林裕紘入黨顯有特殊政治目的

聯合報／ 記者蔡晉宇丘采薇劉宛琳林縉明／台北報導
刑事局昨天舉行記者會，說明林裕紘涉嫌自導自演恐嚇案。記者許君吉／攝影
刑事局昨天舉行記者會，說明林裕紘涉嫌自導自演恐嚇案。記者許君吉／攝影

「Lin bay好油」板主林裕紘恐嚇案疑為自導自演，民進黨總統參選人賴清德表示，如果這件事最後獲證實，是台灣民主化之後，第一次有在野黨黨工以自導自演方式抹黑政府、製造對立、引起社會恐慌，企圖得到選舉利益，非常不應該，希望檢調單位嚴格查明，將真相公諸於社會，國民黨也應該負責任對外說清楚。

賴清德競辦更表示，國民黨總統參選人侯友宜在回應時，對自家黨工涉案一事隻字不提，為民主做出最壞示範，要求國民黨主席朱立倫、侯友宜應向社會道歉。

民進黨發言人張志豪表示，林裕紘二○二○年三月入黨，顯然有特殊政治目的，二○一八年就不斷發文抨擊北農前總經理吳音寧及農業部前部長陳吉仲，以農業議題帶風向，近期又自導自演說遭恐嚇，民進黨將貫徹黨紀，開除黨籍。

張志豪說，林裕紘在黃國昌的YouTube直播哭訴遭人身威脅，並惡意指控民進黨，後來民眾黨主席柯文哲、競選總幹事黃珊珊也配合炒作，昨被爆出「恐嚇事件」全是自導自演，藍白兩黨卻開始刪文卸責。民進黨發言人林楚茵說，請朱立倫不要避重就輕，應該立刻辭職，侯友宜也應該道歉。

行政院長陳建仁表示，他捍衛每一個人的言論自由，但是不容許任何恐嚇言論與行為，這是為社會和大眾所不容的，希望有心人士絕對不要以身試法。

民進黨立委蔡易餘表示，林裕紘一路都在替雲林張家服務，現在被掀底貼出民進黨證照片，想要再帶一波風向推給民進黨，「滿肚子都是壞水，有夠可惡」。

【記者陳俊智、簡慧珍／連線報導】民進黨立委鄭運鵬昨在臉書發文質疑林裕紘的身分，稱「民進黨內這樣的臥底應該不少」；鄭運鵬表示「會作弊的人，很少第一次就被抓到」，質疑林過去發文的真實性。

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