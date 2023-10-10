哈佛教授高爾丁 摘諾貝爾經濟學獎

瑞典皇家學院九日宣布，諾貝爾經濟學獎由美國哈佛大學經濟學教授高爾丁（Claudia Goldin）獨得，表彰她在性別薪資差距形成因素方面的研究。她也成為諾貝爾獎史上第三位獲得經濟學獎的女性。

高爾丁將獨得一一○○萬瑞典克朗（約台幣三二四七萬元）獎金。得獎頌詞讚道，其研究為女性數百年來的所得和勞動市場參與，提供首份全面性統計，揭開造成改變的原因，及現存性別差距的主要來源。

諾貝爾經濟學獎委員會主席史文森表示，了解女性在勞動市場角色對社會來說很重要。感謝高爾丁的開創性研究，讓外界更加了解其根本因素，以及未來可能需求處理的障礙。

生於美國紐約的高爾丁現年七十七歲，一九九○年成為哈佛經濟系首位女性終身教授。她運用逾兩百年份的數據資料佐證，顯示儘管歷史上男女薪資差距可透過教育和職業選擇的差異解釋，但現今存在的性別薪資差距，卻主要發生在相同職位的男女間，且會伴隨女性的第一個孩子出生而出現。

瑞典哥德堡大學經濟學教授亞爾馬松說，高爾丁的發現提供全球決策者在採取各項作為解決這種狀況時的基礎，「你無法在不曉得病名和病因的狀況下對症下藥。她提供的這項根本基礎，對全球不同背景的不同國家有不同的政策意涵」，「透過終於了解並正確稱呼此一問題，我們將能鋪墊更好的未來前進道路」。

過去大多數諾貝爾經濟學獎頒給男性，之前僅兩位女性學者摘下，分別是二○○九年得主歐斯壯（Elino Ostrom），以及二○一九年得主杜芙洛（Esther Duflo）。