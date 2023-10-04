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2023諾貝爾物理學獎 3學者共享殊榮

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
2023年諾貝爾物理學獎得主為美國俄亥俄州大學學者亞谷斯蒂尼（Pierre Agostini）、法籍瑞典物理學家呂利耶（Anne L’Huillier）及德國慕尼黑路德維格馬克西米利安大學學者克勞茲（Ferenc Krausz）。圖／取自X@NobelPrize
2023年諾貝爾物理學獎得主為美國俄亥俄州大學學者亞谷斯蒂尼（Pierre Agostini）、法籍瑞典物理學家呂利耶（Anne L’Huillier）及德國慕尼黑路德維格馬克西米利安大學學者克勞茲（Ferenc Krausz）。圖／取自X@NobelPrize

二○二三年諾貝爾物理學獎三日公布得主，由美國俄亥俄州大學學者亞谷斯蒂尼（Pierre Agostini） 、德國慕尼黑大學學者克勞茲（Ferenc Krausz）、瑞典隆德大學學者呂利耶（Anne L'Huillier）共獲殊榮，他們透過實驗產生以阿秒為計算單位的極短光脈衝。

英國物理學會出版的期刊「物理世界」三日報導，克勞茲一九六二年生於匈牙利莫爾，他在匈牙利的羅蘭大學大學就讀理論物理，並於一九八五年畢業。在布達佩斯科技經濟大學擔任研究員一段時間後，克勞茲於一九八八年轉往維也納科技大學擔任數個職位。 二○○四年，克勞茲前往德國慕尼黑大學就任，成為慕尼黑的馬克斯普朗克量子光學研究所負責人之一。

呂利耶於一九五八年生於法國巴黎，一九八六年於巴黎第六大學完成博士學位。她先後任職於法國原子能與替代能源委員會（ＣＥＡ）、瑞典查爾摩斯工學院與洛杉磯南加州大學（ＵＳＣ），並於一九九五年至瑞典隆德大學就任至今。

亞谷斯蒂尼一九六八年在法國艾克斯馬賽大學獲得博士學位，之後成為ＣＥＡ巴黎｜薩克雷的研究員，並任職於南加州大學、荷蘭基礎物質研究基金會原子和分子物理學研究所以及美國布魯克海文國家實驗室。亞谷斯蒂尼二○○五年加入美國俄亥俄州大學。二○○○年代初期，亞谷斯蒂尼與克勞茲的實驗，使得單獨分離持續幾百阿秒的光脈衝成為可能。

諾貝爾 諾貝爾獎

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