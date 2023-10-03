助新冠疫苗問世 美2學者獲諾貝爾醫學獎

匈牙利裔美籍生技科學家卡里科及美國醫學家魏斯曼在核苷鹼基修飾的發現，促成研發ｍＲＮＡ新冠疫苗，二日獲得諾貝爾醫學獎。評審小組指出，二人發現具開創性，徹底改變人類對ｍＲＮＡ和免疫系統之間互動方式的理解，造就的ｍＲＮＡ疫苗在二○二○年底獲准使用，和其他新冠疫苗避免疫情擴散，拯救數百萬性命。

六十八歲的卡里科為匈牙利賽蓋德大學教授、美國賓州大學醫學院兼職教授，她和六十四歲、同任職賓大醫學院的魏斯曼是長期同事。兩人研究已獲頒多項獎項，包括被視為諾獎風向球的拉斯克醫學研究獎。本次獲獎的研究雖可追溯至二○○五年，但首波運用ｍＲＮＡ技術的疫苗，正是輝瑞及莫德納新冠疫苗。

傳統的疫苗製作方式，通常需要在大型細胞槽中培育病毒或病毒片段，多數流感疫苗則會在雞蛋培養，之後會將其淨化處理，以執行疫苗製造的後續階段。卡里科及魏斯曼的發現促成ｍＲＮＡ疫苗技術則截然不同，會透過遺傳分子，指示細胞要生成何種蛋白質，並訓練免疫系統遭遇真正病毒時的應對。

兩人還發現如何修飾核苷酸的鹼基，避免因注射後產生嚴重發炎反應，而無法產生大量蛋白。除了新冠疫苗，ｍＲＮＡ技術還被認為有望發展出癌症、愛滋病等棘手疾病的新療法。

卡里科得知獲獎後表示，「我不敢相信，我非常驚訝，但我也非常喜悅」。她向瑞典電台表示，已逝的母親認為她一定會獲獎，生前多年都會聆聽諾獎得主宣布，期待有朝一日聽到女兒的名字，不料五年前母親離世，無緣共慶女兒成就，「她可能在天上聽著」。

卡里科曾任德國ＢＮＴ生技公司資深副總裁，去年起改任外部顧問。她是第十三名諾貝爾醫學獎女性得主。

魏斯曼聽聞獲獎消息後，則表示未來真是不可思議，「我們數年來都在思考，我們可以用ｍＲＮＡ做到的一切，現在它就在這裡」。

英國東安格利亞大學醫學系教授韓特表示，ｍＲＮＡ疫苗在協助遏阻新冠疫情舉足輕重，若無相關ｍＲＮＡ技術，新冠疫情將嚴重許多。韓特並指出，疫苗問世為減緩新冠散布的轉捩點，ｍＲＮＡ又比其他種類疫苗成效更佳，如英國過去主要使用的阿斯特捷利康（ＡＺ）疫苗，幾乎已不再使用。

卡里科和魏斯曼將於十二月十日在斯德哥爾摩舉行頒獎典禮上，從瑞典國王卡爾十六世手中接過諾貝爾獎，並分享一千一百萬瑞典克朗（約台幣三二二五萬元）獎金。