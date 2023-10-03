冷門研究崎嶇路 卡里科十年磨一劍

諾貝爾醫學獎得主昨揭曉，匈牙利裔美籍女科學家卡塔林．卡里科（Katalin Kariko）、美國科學家德魯．魏斯曼（Drew Weissman）致力開發「ｍＲＮＡ（信使核糖核酸）」技術，讓ｍＲＮＡ新冠疫苗於短時間問世，救人無數。中研院院士陳培哲盛讚，這是免疫學的重大突破，兩人獲獎「眾望所歸、實至名歸」。

卡里科、魏斯曼兩人於今年八月來台領取台灣唐獎「生技醫藥獎」，國衛院長司徒惠康表示，在頒獎晚宴上曾與卡里科聊天，為人謙和，在談及研究歷程時，則有些委屈及小抱怨，研究領域太冷門，一度被美國賓夕法尼亞大學減薪，且研究經費也不多。

司徒惠康表示，在美國執行研究計畫，必須申請研究經費，但早年ｍＲＮＡ技術屬於偏冷門領域，沒有人可以看的這麼遠，發現其中潛力，尤其卡里科來自東歐，美國大學很難大力支持一名異國學者。

陳培哲指出，卡里科的疫苗研究之路崎嶇不平，隻身渡海，至美國投入ｍＲＮＡ技術，前十年遭遇瓶頸，但仍舊堅持到底，終於締造出免疫學重大突破，整個過程曲折，最後終獲成功，激勵人心，宛如一齣勵志電影。

傳統疫苗研發以蛋白質為主，但至少得花二至三年，全球生醫界對於ＤＮＡ、ＲＮＡ寄以厚望，期盼縮短研發時程；前者疫苗動物實驗完美，人類臨床宣告失敗，至於ＲＮＡ部分，臨床試驗顯示，接種後引發強烈發炎反應，副作用超乎預期。在卡里科持續研究下，將核酸結構四個鹼基，其中一個置換為人工鹼基，大幅減少注射後發炎反應，開啟了疫苗新紀元。

司徒惠康表示，新冠疫情加速ｍＲＮＡ技術發展，順利研發ｍＲＮＡ新冠疫苗，全球累積接種人次超過上百億，證實其在人體的安全性及效果；在施打ｍＲＮＡ時，注射局部附近的淋巴結出現強烈反應，為此，讓癌症治療開闢出一條新路徑，相關癌症疫苗、藥物已成主流開發趨勢。

陳培哲說，最近一兩年國外藥廠研製黑色素癌疫苗、胰臟癌疫苗，台大癌症中心也參與臨床試驗，一旦完成三期，順利問世，勢必締造癌症治療的新世界。原本全球醫界認為這兩名科學家應在去年獲得諾貝爾醫學獎肯定，但結果令人意外，今年得獎，讓人心服口服。