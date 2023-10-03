mRNA技術獲諾獎 可治癌症愛滋病

二○二三年諾貝爾醫學獎共同得主為卡塔林．卡里科（Katalin Kariko）、德魯．魏斯曼（Drew Weissman）共同獲得，表彰他們對核苷鹼基修飾的發現，透過有效的「信使核糖核酸」（ｍＲＮＡ）技術，在短時間內成功研發新冠肺炎疫苗，還可用來治療愛滋病、癌症。

新冠肺炎疫苗使ｍＲＮＡ技術聲名大噪，這種技術為輝瑞／ＢＮＴ和莫德納等兩大新冠疫苗奠定根基，讓長期致力於研發該技術的卡里科、魏斯曼獲獎。法新社二日報導，此前早有消息指稱兩人為最有希望的獲獎者。

人體內ｍＲＮＡ作用在於協助傳遞特殊指令，從去氧核糖核酸（ＤＮＡ）到細胞。以前輝瑞等新冠疫苗為例，實驗室培育的ｍＲＮＡ「告訴」人類細胞創造抗原，類似在新冠病毒中發現的蛋白質。有了抗原，免疫系統明白如何對抗新冠病毒，在其入侵身體時予以消滅。

ｍＲＮＡ技術的大突破始於一九七○年代，當時研究人員以ｍＲＮＡ使試管細胞製造蛋白質。十年後，科學家在實驗小鼠身上得到同樣結果，但欲將擴展成醫療工具，則有兩大障礙尚待克服，其中活體動物的細胞抗拒合成ｍＲＮＡ，以致激發危險的免疫反應。

卡里科及魏斯曼等研究團隊則成功讓脂質或脂肪分子在沒副作用下，安全傳遞ｍＲＮＡ，研究成果在製藥界，以及投入ｍＲＮＡ療法的新創公司引起熱議，ｍＲＮＡ在全球爆紅。例如，運用患者惡性腫瘤中的蛋白質樣本，以創造特化的ｍＲＮＡ，再引發患者免疫系統，鎖定特定癌症細胞，予以消滅。

卡里科、魏斯曼也是唐獎二○二二年「生技醫藥獎」得主，今年八月來台參加第五屆唐獎頒獎典禮、「唐獎周」各場公開活動，包括「唐獎得獎人演講」、「唐獎台灣生醫論壇」，魏斯曼演說時提及，接種疫苗每年預防四、五百萬人死亡，經核苷修飾的ｍＲＮＡ技術於十五年前被研發出來，在疫情期間大放異彩。

當時卡里科曾至北一女中發表「ｍＲＮＡ療法｜我的生命之旅」專題演說，與兩百多名來自北一女、建中、師大附中與成功高中學生對談。她以自身崎嶇波折的人生經歷，鼓勵在場的青年學子，保持熱情，相信自己，學習與壓力共處，不斷學習成長。