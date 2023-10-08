亞運棒球／台韓戰「朋友對決」 劉致榮、姜白虎相互鼓勵

杭州亞運棒球金牌戰台灣隊今天以0比2不敵韓國銀恨，不過賽後兩隊選手劉致榮與姜白虎展現超越國家與勝負的友情，一直以來2人都互相鼓勵，也期許彼此能在更好的地方見面。

劉致榮與姜白虎於青棒時期2度在國際賽碰頭，第1次是2016年亞洲青棒錦標賽，當時韓國隊與台灣球員就已建立交情，隔年2017年U18世界盃棒球賽再度相遇。這次2人各自入選亞運國家代表隊，則是第3次在國際賽交手。

今天金牌戰上演「台韓大戰」，台灣隊投手劉致榮在6局上登板，第3打席就遇到姜白虎，也引起許多韓國記者熱議，上演「朋友對決」，結果劉致榮被姜白虎敲出一壘安打；2人於9局上再度對決，劉致榮這次讓姜白虎擊出游擊飛球出局，這場「朋友對決」各有勝敗。

賽後姜白虎與劉致榮在採訪區上演「相見歡」，姜白虎接受韓國媒體訪問時表示，與劉致榮是從高中時期打國家代表隊時漸漸變熟，已經當了8年朋友，「我們時常聯絡，並常對彼此說『在更好的地方見面吧』，這次能在亞運與他相遇相當開心。」

姜白虎近幾年效力韓國隊時，受到不少韓國民眾的輿論壓力，這些劉致榮也看在眼裡，他今天賽後說：「我知道我們彼此壓力都很大，不管是在選手村遇到還是在球場上，希望我們2個都可以好好享受喜歡的棒球，都全力以赴去打屬於自己的棒球。」

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