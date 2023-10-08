亞運棒球／本屆最大收穫 Z世代強投接班

中華成棒代表隊的杭州亞運之旅以銀牌作收，本屆賽事最大收穫是看到投手群新血的強大，林昱珉、陳柏毓、劉致榮、古林睿煬、鄭浩均，未在亞運名單的年輕世代強投還有曾峻岳、徐若熙等人，中華隊儼然已經進入Ｚ世代強投接班。

中華隊本屆表現投高打低，團隊防禦率僅○點七八，林昱珉預賽對南韓隊先發六局無失分，金牌戰雖在第二局遭三支安打狙擊、丟掉兩分，但展現超齡的迅速回穩能力，最終繳出五局失兩分好投。

劉致榮兩戰都接在林昱珉之後登板，演出強力壓制，包括金牌戰後援四局只被敲一安打、賞六Ｋ；古林睿煬扛下對他而言陌生的長中繼角色，先在預賽南韓隊投兩局無失分，複賽對中國大陸隊投兩局被無失分。

陳柏毓儘管因母隊祭出的使用限制，讓他的首戰即終戰，但面對中國大陸隊一戰中繼三局無失分、狂飆六Ｋ，將有限制的投球發揮最大效益，也在中華隊的爭金之路上貢獻重要戰力。

「銀恨」賽後，劉致榮淚紅雙眼，與這批年紀相仿的選手一起征戰國際賽，他說：「我覺得我們都很有拚勁，感情也都很好，我們想在我們的年代為中華隊做些什麼。雖然最後結果不是我們要的，但從裁判喊比賽開始之後，我們都全力以赴去控制我們能控制的。」

林昱珉小小年紀，已經有很強的責任感，繳出一場好投賽後卻是自責，先在第二局掉分，給了打者壓力，賽後述說對自己的表現失望，「覺得沒有把自己做好，誰都知道誰先得分就有比較高機率贏球，我卻在第二局就掉分，給打者太多壓力，很對不起大家。」 金牌戰後援，劉致榮飆出6次三振，僅被敲1支安打，沒有掉分。特派記者季相儒／攝影

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