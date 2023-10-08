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亞運棒球／打線「卡彈」 棒球沒贏只有銀

聯合報／ 特派記者陳宛晶／杭州報導
杭州亞運棒球賽中華隊爭金失利，只能落寞看著南韓隊在投手丘慶祝。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運棒球賽中華隊爭金失利，只能落寞看著南韓隊在投手丘慶祝。特派記者季相儒／攝影

中華成棒代表隊過去三度在亞運金牌戰遭逢南韓隊全敗，第四次還是未能在杭州突破高牆，昨天打線遭到封鎖，以○比二落敗，屈居銀牌，讓兩任投手林昱珉劉致榮的好投悲情收場。

中華隊陣容匯聚十七名職棒好手，成績備受期待，預賽碰到南韓隊時以四比○過關，但到關鍵戰役打線開始「卡彈」，昨天也遭到南韓先發投手文東珠封鎖，在他六局投球任內只有三安打，且全是鄭宗哲敲出，打線無法串聯。

中華隊前七局除了鄭宗哲以外無人上壘，直到第八局李灝宇選到保送，兩出局後輪到此役最火燙的鄭宗哲，而他意外突襲短打，點到捕手正面形成出局數。

鄭宗哲還原當下想法，「我知道我今天三支安打，也知道那時候兩出局應該要用打的，但我看到三壘手站滿後面，當下也在猶豫要不要點，但這種東西就是結果論。我往三壘點，讓三壘手接球，相信我一定會是安全上壘，唯一我做錯的就是點到一個壞球，太著急了。」

中華隊攻勢串不出分數，先發投手林昱珉則在比賽前段就面臨考驗，第二局被文保景開局敲出二壘打並靠暴投站上三壘，金周元的高飛犧牲打讓南韓隊先馳得點，接著再被連續安打狙擊掉分。

亂流之後，林昱珉迅速回穩，最終先發五局失兩分，再繳一場好投，但中華隊打線無力消弭○比二的落後。

總教練吳思賢指，短期盃賽就是這樣，投手表現很好，此役也沒有失誤，但碰到打擊狀況不好，「火力沒辦法集中，打擊狀況也不是很好，輸球我們還是要接受。」中華隊最接近破蛋的時刻，是鄭宗哲打在牆上的二壘打，吳總也坦言：「我也以為是過了（全壘打牆），真的滿可惜。」

中華隊上次拿下亞運棒球金牌已是二○○六年多哈亞運，包含本屆在內，南韓已經完成四連霸，連續四次搞定「兵役戰役」。

林昱珉好投吞敗。特派記者季相儒／攝影
林昱珉好投吞敗。特派記者季相儒／攝影
鄭宗哲三安空包彈。特派記者季相儒／攝影
鄭宗哲三安空包彈。特派記者季相儒／攝影

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