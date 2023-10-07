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亞運棒球／金牌戰遇雨怎解？8日上午是雨備日、若打不成台有利

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
杭州亞運棒球金牌戰能否順利進行，需要老天賞臉。。 特派記者季相儒／攝影
杭州亞運棒球金牌戰能否順利進行，需要老天賞臉。。 特派記者季相儒／攝影

杭州亞運棒球今天進入獎牌戰，中午12點先由中國隊、日本隊進行銅牌戰，晚上6點金牌戰上演「台韓大戰」，今天紹興降雨機率仍高，若天候無法進行比賽，可能將迎接8日早場賽事。

根據本屆亞運棒球技術手冊所述，若複賽、決賽受到雨勢影響，10月8日將是可啟用的雨備日，但必須在中午12點以前完成所有賽事，若有多場賽事受到影響，則盡全力以完成金牌戰為首要目標。

若是連1場比賽都打不成，可能將以超級循環戰績決定排名，若戰績相同則依序比較直接對戰成績、對戰優質率（TBQ）、責任對戰優質率 (ER-TQB)、對戰打擊率、擲銅板。中華隊面對南韓隊贏球，可能成為中華隊奪金關鍵。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球

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