亞運棒球／王彥程對日本6局好投 仍「對自己失望」

中央社／ 杭州6日電
杭州亞運棒球項目超級循環賽對日本隊，中華隊先發左投王彥程。記者季相儒／攝影
杭州亞運棒球項目超級循環賽對日本隊，中華隊先發左投王彥程。記者季相儒／攝影

杭州亞洲運動會棒球項目台灣隊今天派旅日好手王彥程先發對日本隊，雖繳出6局僅1責失成績，但王彥程賽後仍相當自責說，很多球失投，「表現不太像職業選手」，對自己很失望。

日本隊雖意外敗給中國隊，讓對戰台灣隊賽事成為「消化試合」，台灣隊教練團仍照原定計畫由效力日本職業棒球東北樂天金鷲隊的22歲左投王彥程先發抗日。

王彥程2局上遇亂流，接連被敲3支安打掉1分；4局上投保送後又暴投，加上捕手傳球失誤，被敲安打掉1分非責失分，台灣隊最終以0比2不敵日本，中斷4連勝。

王彥程總計用95球主投6局，被敲出8支安打，出現3次四死球，送出6次三振，失掉2分僅含1責失，但沒獲隊友火力支援，加上因雨裁定只打6局，苦吞敗投。

台灣隊總教練吳思賢賽後表示，王彥程表現已很不錯。

不過，王彥程賽後受訪時神情難掩落寞，自評表現「不太像是職業選手」，很多球沒投到捕手要的位置、很多失投球，幾乎對方每支安打都是失投，且不認為是下雨影響，的確是狀況不好。

亞運棒球台灣隊賽程只剩明天金牌戰再戰韓國隊，如果沒意外這屆亞運任務將告一段落的王彥程說，這應算是最後一場，表現沒那麼好，也沒為球隊拿下連勝，對自己很失望，「我這樣也沒有太大資格說要去投韓國。」

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