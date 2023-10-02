聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞運棒球／中華隊派左投不影響南韓打序 韓媒推測文東珠先發
杭州亞運中華成棒代表隊今晚將強碰宿敵南韓隊，預計派左投先發，南韓則推右投應戰，韓媒認為160公里火球男文東珠最有機會先發。
南韓昨天首戰面對香港隊沒想像中順利，直到第8局才灌進7分，以10：0提前結束比賽。據韓媒《中央日報》報導，南韓總教練柳仲逸表示，「香港投手球速太慢，所以打者無法掌握時機。下一場對手球較快，相信我們會打得好，台灣投手球速很快。」
針對中華隊派左投先發，柳仲逸強調打序不會有大變動，南韓也只公布推右投先發。韓媒則推測韓華隊火球男文東珠最有可能先發，斗山熊隊郭彬也是候選人。文東珠今年在韓職曾投出160公里火球，本季先發23場投118.2局，送出95次三振，防禦率3.72。
該報導指出，儘管南韓世界排名比中華隊高1名，但南韓本屆徵招不順又遭遇傷病問題，中華隊則由2019年U18黃金世代7名球員和國內職棒球員組成「菁英陣容」。本次南韓訓練賽未對外公開，南韓國家隊人士解釋，「如果台灣保密，沒必要只有南韓公布。」
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 3X3男籃大功臣 林信寬從藍領苦工變選秀狀元
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 一日雙金！9金10銀14銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃全力一搏 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中華棒球隊首戰勝泰國 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言