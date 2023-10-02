亞運棒球／中華隊派左投不影響南韓打序 韓媒推測文東珠先發

杭州亞運中華成棒代表隊今晚將強碰宿敵南韓隊，預計派左投先發，南韓則推右投應戰，韓媒認為160公里火球男文東珠最有機會先發。

南韓昨天首戰面對香港隊沒想像中順利，直到第8局才灌進7分，以10：0提前結束比賽。據韓媒《中央日報》報導，南韓總教練柳仲逸表示，「香港投手球速太慢，所以打者無法掌握時機。下一場對手球較快，相信我們會打得好，台灣投手球速很快。」

針對中華隊派左投先發，柳仲逸強調打序不會有大變動，南韓也只公布推右投先發。韓媒則推測韓華隊火球男文東珠最有可能先發，斗山熊隊郭彬也是候選人。文東珠今年在韓職曾投出160公里火球，本季先發23場投118.2局，送出95次三振，防禦率3.72。

該報導指出，儘管南韓世界排名比中華隊高1名，但南韓本屆徵招不順又遭遇傷病問題，中華隊則由2019年U18黃金世代7名球員和國內職棒球員組成「菁英陣容」。本次南韓訓練賽未對外公開，南韓國家隊人士解釋，「如果台灣保密，沒必要只有南韓公布。」

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