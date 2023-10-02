快訊

亞運滑輪／男子3千公尺接力賽險勝南韓 中華代表團第11金到手

墨西哥教堂彌撒期間樓頂塌下100人傷 仍有約30人被埋瓦礫堆中

便祕易增失智風險！吃酵素、益生菌有助排便嗎？5招改善腸胃不順

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運棒球／中華隊派左投不影響南韓打序 韓媒推測文東珠先發

聯合新聞網／ 綜合報導
杭州亞運中華成棒代表隊。 圖／中華奧會提供
杭州亞運中華成棒代表隊。 圖／中華奧會提供

杭州亞運中華成棒代表隊今晚將強碰宿敵南韓隊，預計派左投先發，南韓則推右投應戰，韓媒認為160公里火球男文東珠最有機會先發。

南韓昨天首戰面對香港隊沒想像中順利，直到第8局才灌進7分，以10：0提前結束比賽。據韓媒《中央日報》報導，南韓總教練柳仲逸表示，「香港投手球速太慢，所以打者無法掌握時機。下一場對手球較快，相信我們會打得好，台灣投手球速很快。」

針對中華隊派左投先發，柳仲逸強調打序不會有大變動，南韓也只公布推右投先發。韓媒則推測韓華隊火球男文東珠最有可能先發，斗山熊隊郭彬也是候選人。文東珠今年在韓職曾投出160公里火球，本季先發23場投118.2局，送出95次三振，防禦率3.72。

該報導指出，儘管南韓世界排名比中華隊高1名，但南韓本屆徵招不順又遭遇傷病問題，中華隊則由2019年U18黃金世代7名球員和國內職棒球員組成「菁英陣容」。本次南韓訓練賽未對外公開，南韓國家隊人士解釋，「如果台灣保密，沒必要只有南韓公布。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球

相關新聞

亞運棒球／中華隊派左投不影響南韓打序 韓媒推測文東珠先發

杭州亞運中華成棒代表隊今晚將強碰宿敵南韓隊，預計派左投先發，南韓則推右投應戰，韓媒認為160公里火球男文東珠最有機會先發。 南韓昨天首戰面對香港隊沒想像中順利，直到第8局才灌進7分，以10：0提

亞運棒球／林立帶頭轟爆泰國 今要打南韓

豪華陣容組軍的中華成棒代表隊，昨天在杭州亞運首戰打出短暫的驚心，前兩局以○比一落後，直到林立三分砲打開局面，最終提前在七...

亞洲女棒基地揭牌 辜仲諒亞洲大聯盟重要拼圖

杭州亞運棒球賽事熱鬧開打，中華棒球協會理事長辜仲諒除了到場加油外，也以亞洲棒球總會會長身分，為「亞洲女子棒球訓練基地」舉...

亞運棒球／吳總說林立能來幫助大 對南韓推左投應戰

中華隊今天提前在7局以12：1擊敗泰國隊，在杭州亞運棒球賽事首日旗開得勝，林立扮演起爆劑，第3局的三分砲帶動7分大局，而...

亞運棒球／吳昇峰勝投開心不起來 受訪先問「有沒有被罵？」

杭州亞運棒球賽程今天展開，「最強銀行員」吳昇峰今天為中華隊打頭陣，一開賽卻造成緊張局面，首局就丟掉分數，賽後受訪第一句先...

亞運棒球／開門紅！中華隊7局扣倒泰國 明天強碰南韓

中華成棒代表隊以豪華陣容出征杭州亞運，今天迎接首場賽事，面對資格賽出線的泰國隊，中華隊短暫面臨0：1落後，靠林立的三分砲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。