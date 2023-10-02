亞運棒球／林立帶頭轟爆泰國 今要打南韓

豪華陣容組軍的中華成棒代表隊，昨天在杭州亞運首戰打出短暫的驚心，前兩局以○比一落後，直到林立三分砲打開局面，最終提前在七局以十二比一擊敗泰國隊；今天晚上六點半就是關鍵戰役，將與南韓隊硬碰硬，中華隊端出最好陣容應戰，預計推出旅美左投林昱珉先發，古林睿煬、劉致榮也可能待命。

中華隊昨天由「最強銀行員」吳昇峰先發五局被敲五安打、失一分，首局被敲三安打掉分，讓他拿到勝投卻開心不起來，「因為開局造成一些緊張，希望可以把自己做得更好，對上強隊，如果一開賽落後會造成很大壓力，短期賽事不容許失誤。」

吳昇峰坦言被泰國嚇了一跳，「一開始想說避免保送、盡量投給對手打，沒想到他們對直球的攻擊滿讓我吃驚，後面就調整以變化球為主。」經過這一仗，也見識到泰國棒球的進步。

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