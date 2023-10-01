亞運棒球／辜仲諒來了！勉中華隊尊重每場對手 打出精采好球

杭州亞運棒球賽事今天開打，中華隊今天迎戰泰國隊，賽前練習結束後，亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia, BFA）會長暨中華棒球協會理事長辜仲諒特別到場，勉勵中華隊全體選手及教練，為中華隊加油打氣。

辜仲諒期許中華隊全力以赴，尊重每場比賽的對手，打出精采好球，明天與南韓隊交手，更是各國矚目的焦點賽事，希望中華隊好好加油，團結一致，為國爭光。

辜仲諒昨天也以亞洲棒球總會會長的身分，前往中國大陸杭州市蕭山區瓜瀝棒球場，主持亞洲棒球總會「亞洲女子棒球訓練基地」揭牌儀式。辜仲諒表示，這是亞洲棒球總會在中國大陸掛牌的第一座訓練基地，將成為亞洲各國訓練女性球員、女性教練，以及未來舉辦國際女子棒球賽事的重點場地之一，期盼亞洲棒球更加蓬勃發展。

辜仲諒去年7月接任亞洲棒球總會會長，提出「亞洲大聯盟」願景，肩負團結亞洲各國，將亞洲棒球推進至更高層級的重任。

為了全面提升亞洲棒球競爭力，辜仲諒推出一系列棒球發展計畫，繼去年11月「東南亞棒球發展暨訓練中心（Southeast Asia Baseball Development and Training Center）」於泰國曼谷掛牌，今年3月與中國大陸棒球協會簽訂合作備忘錄，協助推展基層棒球及棒球聯賽升級計畫，今年7月舉辦西亞高峰會，共商西亞棒球發展計畫，至中國大陸首座「亞洲女子棒球訓練基地」揭牌，都是實踐「BFA, Asian Power!」的重要拼圖。 杭州亞運棒球賽事今天開打，亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia, BFA）會長暨中華棒球協會理事長辜仲諒特別到場，勉勵中華隊全體選手及教練。圖／中華棒球協會提供

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