快訊

專題／雲端尋戰友！數位原生世代社群化學習 「線上讀書會」沒達標還會被踢出去…？

遭人身威脅！「好油」版主打破沉默「不應該這樣被擊倒」 清晨刪文

圈內瘋傳胡瓜獨寵20歲樂天女孩 丁柔安聽到「熊霓」就不淡定

明揚大火燒出稽查漏洞 勞長：將檢討勞檢授權

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長許銘春今赴立院衛環委員會進行「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」專案報告。記者葉冠妤/攝影
勞動部長許銘春今赴立院衛環委員會進行「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」專案報告。記者葉冠妤/攝影

位於屏東科技園區的明揚國際科技公司22日爆炸造成慘重傷亡，勞動部針對明揚母公司明安國際集團展開全面勞檢。勞動部長許銘春今受訪強調，一定按照規畫在一周內完成勞檢；此外，勞動部也將邀跨部會檢討勞檢授權事宜。

許銘春今在立法院衛環委員會進行「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」專案報告。她受訪時表示，目前由勞動部職安署會同高雄市政府、經濟部加工出口區管理處屏東分處進行勞檢，若檢查結果出爐會盡快對外說明，一定會在一周內完成。

因明揚大火凸顯了相關工安稽查的管理漏洞，對於是否將經濟加工出口區、科學園區的勞檢委託權收回，許銘春說，經濟加工出口區是特區，考量事權統一，從民國54年以來的勞檢都是授權給經加區，不過發生明揚大火案後，勞動部將邀集跨部會討論，朝公共安全、勞工保障角度思考。

明揚 屏東 許銘春 勞動部

延伸閱讀

內政部：明揚是工業倉儲 屏縣府未列公共危險物品場所

明揚大火重傷勇消 妻深情喊話「命令你快康復，煮飯給我們吃」

櫃買：明揚28日起採預收款券 與明安處違約金共150萬

廠房爆炸遭經濟部勒令停工 明揚再吞跌停

相關新聞

明揚大火重傷勇消 妻深情喊話「命令你快康復，煮飯給我們吃」

經濟部屏東科技產業園區的明揚公司22日傍晚大火爆炸，逾百人死傷，其中4名消防員殉職，11名消防員受傷，屏東縣長周春米近日...

內政部：明揚是工業倉儲 屏縣府未列公共危險物品場所

屏東明揚工廠大火釀死傷，立法院經委會今邀請相關部會進行檢討專題報告並備質詢。根據經濟部書面檢討報告，該公司製程主要原料為...

明揚大火燒出稽查漏洞 勞長：將檢討勞檢授權

位於屏東科技園區的明揚國際科技公司22日爆炸造成慘重傷亡，勞動部針對明揚母公司明安國際集團展開全面勞檢。勞動部長許銘春今...

曾文生：明揚公共危險物品超量未申報 沒安全不會復工

屏東明揚工廠大火釀死傷，立法院內政委員會今邀請內政部等相關單位進行檢討專題報告並備質詢。經濟部政務次長曾文生今進行報告時...

工廠化學資訊介接119系統 林右昌：預計年底完成

屏東明揚工廠大火釀死傷，立法院內政委員會今邀請內政部等相關單位進行檢討專題報告並備質詢。內政部書面報告指出，環境部正規畫...

搜救第5天 失聯員工家屬還在現場等

明揚國際科技屏東廠爆炸造成四名消防員殉職、五員工死亡、一員工失聯和一○九人輕重傷，專案小組確認明揚超標存放三千公斤有機過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦