明揚大火燒出稽查漏洞 勞長：將檢討勞檢授權
位於屏東科技園區的明揚國際科技公司22日爆炸造成慘重傷亡，勞動部針對明揚母公司明安國際集團展開全面勞檢。勞動部長許銘春今受訪強調，一定按照規畫在一周內完成勞檢；此外，勞動部也將邀跨部會檢討勞檢授權事宜。
許銘春今在立法院衛環委員會進行「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」專案報告。她受訪時表示，目前由勞動部職安署會同高雄市政府、經濟部加工出口區管理處屏東分處進行勞檢，若檢查結果出爐會盡快對外說明，一定會在一周內完成。
因明揚大火凸顯了相關工安稽查的管理漏洞，對於是否將經濟加工出口區、科學園區的勞檢委託權收回，許銘春說，經濟加工出口區是特區，考量事權統一，從民國54年以來的勞檢都是授權給經加區，不過發生明揚大火案後，勞動部將邀集跨部會討論，朝公共安全、勞工保障角度思考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言