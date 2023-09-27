明揚大火燒出稽查漏洞 勞長：將檢討勞檢授權

位於屏東科技園區的明揚國際科技公司22日爆炸造成慘重傷亡，勞動部針對明揚母公司明安國際集團展開全面勞檢。勞動部長許銘春今受訪強調，一定按照規畫在一周內完成勞檢；此外，勞動部也將邀跨部會檢討勞檢授權事宜。

許銘春今在立法院衛環委員會進行「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」專案報告。她受訪時表示，目前由勞動部職安署會同高雄市政府、經濟部加工出口區管理處屏東分處進行勞檢，若檢查結果出爐會盡快對外說明，一定會在一周內完成。

因明揚大火凸顯了相關工安稽查的管理漏洞，對於是否將經濟加工出口區、科學園區的勞檢委託權收回，許銘春說，經濟加工出口區是特區，考量事權統一，從民國54年以來的勞檢都是授權給經加區，不過發生明揚大火案後，勞動部將邀集跨部會討論，朝公共安全、勞工保障角度思考。