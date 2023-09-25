屏縣消防局長 無外勤打火經驗

明揚國際屏東廠大火，造成第一線消防員四死十一傷，屏東縣消防局長許美雪被質疑沒有基層消防員的經驗，專業度不足。許美雪表示，她在消防單位廿多年從基層做起，「我相信我的專業，只是沒有參與外勤救災，我該具備消防常識知識，我相信我都具備」。

警大四十八期畢業的許美雪，在這次大火發生後第一時間受訪指稱「因消防員射水隨即發生爆炸」而遭質疑「外行人領導內行人」，她昨坦承廠商資訊提供不完整造成「口誤」，針對外界有要她下台聲浪，直言「把事情做好，不會考慮去留，也不戀棧」。

國民黨縣議員陳揚說，許美雪在前縣長潘孟安任內做了八年消防局長，這次表現卻荒腔走板，第一時間不正確發言導致消防弟兄士氣低迷，應為此道歉；縣長周春米則說，消防局當前任務是救災、救人、找人，事故調查及檢討不會迴避。

許美雪曾任行政院前新聞局科員、編輯，一九九九年蘇嘉全擔任屏東縣長任內延攬到消防局服務，歷任行政室主任、秘書、副局長，前縣長潘孟安任內升任消防局長至今，當時是全國首任女性消防局長，因無消防外勤經驗，專業屢遭質疑。

一名退休不久消防員不諱言，消防局長是第一線指揮官，現場調度至關重要，若指揮官狀況外、資訊不清，會讓救災陷入險境。他說，許是警大公共安全系出身，無消防基層經驗，沒有打過火、也沒跑過救護。

基層消防員認為，局長不夠專業，遇到消防專業知識「都要轉頭詢問資深幹部才能回答」，許美雪剛上任時連議員質詢問水庫車裝幾噸水都回答不出來，是「會做人不會做事」的局長。這次明揚大火意外，許美雪面對媒體詢問救災相關問題，並非立即回答，仍是回頭詢問資深幹部。