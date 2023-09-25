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經部：明揚廠區消防法規由地方轄管

聯合報／ 記者柳名耕／台北報導
明揚國際工安意外釀成重大死傷，經濟部長王美花昨天指出，會在跨單位檢討後做後續處罰。記者邱德祥／攝影
明揚國際工安意外釀成重大死傷，經濟部長王美花昨天指出，會在跨單位檢討後做後續處罰。記者邱德祥／攝影

明揚國際工安意外釀成重大死傷，經濟部長王美花昨天指出，會在跨單位檢討後做後續處罰。經濟部加工出口管理處副處長劉繼傳說，將會同中央及地方勞檢、消防、環保等權責單位，針對轄下六個科技園區內存放危險物品的廠商進行工安總體檢。

王美花昨出席活動前受訪表示，加工處已針對明揚超時工作違規的情形進行三次處罰，而不同單位裁罰後，資料會上傳共通平台，讓大家知道裁罰紀錄。

經濟部昨晚表示，在科技產業園區之中，經濟部加工處屬法規執行單位，並非法規訂定單位；因此勞動檢查、建管法規或消防安全規範，區內區外同一規範，也受職安署、營建署督導。

針對造成氣爆的危險物品管制問題，劉繼傳說，明揚國際所在的科技產業園區屏東園區是新設園區，消防法規由地方政府轄管，廠內危險物質由「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置暨安全管理辦法」管制，為消防法延伸的管理辦法，權責是地方政府消防局。

經濟部指出，後續除了持續督促該公司負起善後補償責任，內政部將召開災害事故調查會，啟動事故調查程序，經濟部也會與地方政府就火場調查結果，嚴謹檢視事故成因，積極配合消防及檢警單位調查。

【記者張已亷／屏東報導】屏東縣政府指出，依經濟部科技產業園區發給明揚公司的建照及使照，該廠屬一般廠房，依各類場所消防安全設備設置標準屬丁類的中度危險工作場所，依消防法相關規定為每三年定期檢查一次，縣消防局分別在二○一四、二○一六、二○一八、二○二○年檢查，針對設備小缺失開出改善通知，明揚均在期限內改善完畢，後續會加強稽查廠房有無堆放危險物品，防止憾事再發生。

另外，消防法二○一九年修正，為讓搶救人員可在災害發生第一時間得到最正確搶救資訊，業者應於災害發生時有責任提供廠區化學品資訊、平面圖，並指派專人至現場協助救災，以維護消防員的救災安全。縣府表示，廠商於氣爆前就提供安全資料表，裏面記載廠區有環己烷、異構烷烴、架橋劑。

明揚 屏東 工安 氣爆 王美花 內政部

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