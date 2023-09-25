屏東明揚大火9死 1員工仍失聯

明揚國際科技屏東廠大火燒了廿八小時後撲滅，至昨天深夜為止仍有一名員工失聯。目前確認四名消防員殉職，五名員工死亡，五十五人住院中，其中十六人在加護病房治療。

副總統賴清德昨天到醫院探視受傷消防員，小隊長陳文川對自己率七人出勤有四人殉職相當自責，情緒波動大，在病房外都聽得到哭聲，醫院認為他災後壓力創傷需時間平復，即起暫停會客探視。據了解，陳文川對賴清德說，當時只看到煙霧、沒看到火苗，沒多久就爆炸。陪賴探訪的立委鍾佳濱轉述，陳文川表示工廠人員雖提供存放物質資料，但沒人能完整說明。

屏東縣政府表示，廠方報案時表示工廠冒濃煙、疑有化學藥品洩漏，陳文川率員抵達時，廠方提供記載廠區存放環己烷、異構烷烴、架橋劑的物質安全資料表。當時廠區冒白煙，消防員帶乾粉滅火器進入觀察化學品洩漏情形，發現煙愈來愈大決定撤退，不料瞬間爆炸。

縣府發言人鄞鳳蘭說，物質安全表化學物質混合後會變成製作過程中重要的架橋劑，是否因高溫產生爆炸是檢警消未來調查重點，縣府會對明揚的責任追究到底。屏東地檢署檢察長陳盈錦表示，明揚是否涉及刑事責任，檢察官已同步調查。

四名殉職消防員遺體只距工廠門口約十公尺，家屬昨哭喊著殉職者姓名招魂，場面哀戚。罹難的五名員工分屬兩間不同辦公室，消防員前天在一樓找到三員工遺體，昨天在二樓找到兩人遺體，但還有一人尚未尋獲。

明揚與母公司明安昨透過連線在櫃買中心舉行重訊記者會，明安董事長鄭錫潛及總經理周益男、明揚董事長劉安晧及總經理呂英誠向罹難者家屬與社會大眾致歉。鄭錫潛說，代表集團表達最誠摯道歉，強調「身為在地企業，絕對負責到底」，將成立信託基金協助傷亡者與家屬。劉安晧表示，建築物、設備、存貨等投保十五億元，保險公司已展開調查。

劉安晧表示，對消防員傷亡感到不捨、對還有一名同仁失聯感到心痛，希望盡快到靈堂上香致意、慰問撫卹，絕不逃避、負責到底。

立委鍾佳濱表示，消防員抵達火場前的資訊極度缺乏，很容易讓打火弟兄陷入險境，盼未來中央加強相關法制、地方落實稽查才能避免憾事發生。立法院前院長王金平到追思會場捻香致意時表示，撫卹對家屬是安慰，也是微薄補償，應比二○一八年敬鵬大火犧牲六名勇消撫卹金二千二百萬元還高。