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屏東明揚大火9死 1員工仍失聯

聯合報／ 記者張已亷劉星君林海石秀華／連線報導
明揚國際科技廠區日前大火造成第一時間衝入火場的屏二消防分隊四名消防員殉職，分隊長李炯佑昨到追思會場悼念，看到罹難弟兄的家屬，情緒崩潰單膝下跪痛哭。圖／讀者提供
明揚國際科技廠區日前大火造成第一時間衝入火場的屏二消防分隊四名消防員殉職，分隊長李炯佑昨到追思會場悼念，看到罹難弟兄的家屬，情緒崩潰單膝下跪痛哭。圖／讀者提供

明揚國際科技屏東廠大火燒了廿八小時後撲滅，至昨天深夜為止仍有一名員工失聯。目前確認四名消防員殉職，五名員工死亡，五十五人住院中，其中十六人在加護病房治療。

副總統賴清德昨天到醫院探視受傷消防員，小隊長陳文川對自己率七人出勤有四人殉職相當自責，情緒波動大，在病房外都聽得到哭聲，醫院認為他災後壓力創傷需時間平復，即起暫停會客探視。據了解，陳文川對賴清德說，當時只看到煙霧、沒看到火苗，沒多久就爆炸。陪賴探訪的立委鍾佳濱轉述，陳文川表示工廠人員雖提供存放物質資料，但沒人能完整說明。

屏東縣政府表示，廠方報案時表示工廠冒濃煙、疑有化學藥品洩漏，陳文川率員抵達時，廠方提供記載廠區存放環己烷、異構烷烴、架橋劑的物質安全資料表。當時廠區冒白煙，消防員帶乾粉滅火器進入觀察化學品洩漏情形，發現煙愈來愈大決定撤退，不料瞬間爆炸。

縣府發言人鄞鳳蘭說，物質安全表化學物質混合後會變成製作過程中重要的架橋劑，是否因高溫產生爆炸是檢警消未來調查重點，縣府會對明揚的責任追究到底。屏東地檢署檢察長陳盈錦表示，明揚是否涉及刑事責任，檢察官已同步調查。

四名殉職消防員遺體只距工廠門口約十公尺，家屬昨哭喊著殉職者姓名招魂，場面哀戚。罹難的五名員工分屬兩間不同辦公室，消防員前天在一樓找到三員工遺體，昨天在二樓找到兩人遺體，但還有一人尚未尋獲。

明揚與母公司明安昨透過連線在櫃買中心舉行重訊記者會，明安董事長鄭錫潛及總經理周益男、明揚董事長劉安晧及總經理呂英誠向罹難者家屬與社會大眾致歉。鄭錫潛說，代表集團表達最誠摯道歉，強調「身為在地企業，絕對負責到底」，將成立信託基金協助傷亡者與家屬。劉安晧表示，建築物、設備、存貨等投保十五億元，保險公司已展開調查。

劉安晧表示，對消防員傷亡感到不捨、對還有一名同仁失聯感到心痛，希望盡快到靈堂上香致意、慰問撫卹，絕不逃避、負責到底。

立委鍾佳濱表示，消防員抵達火場前的資訊極度缺乏，很容易讓打火弟兄陷入險境，盼未來中央加強相關法制、地方落實稽查才能避免憾事發生。立法院前院長王金平到追思會場捻香致意時表示，撫卹對家屬是安慰，也是微薄補償，應比二○一八年敬鵬大火犧牲六名勇消撫卹金二千二百萬元還高。

明揚 屏東 爆炸 賴清德 鍾佳濱 王金平

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