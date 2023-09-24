請育嬰假護理師 主動返院

屏東科技園區明揚工廠大火，釀七死近百人傷悲劇，當時衝入火場搶救的消防隊員，這趟出勤有四人回不了家；屏東多家醫院獲報隨即啟動大量傷患機制，就連請育嬰假的護理師，都主動銷假返院協助，還有人剛上完救災課，立馬從台南飆車趕回急診室，加入救災行列。

根據屏東縣政府資料，這場明揚工廠大火，目前仍有三人失蹤，前晚高屏各家醫院共收治一○五人，截至昨天下午，共有十六人住進加護病房，四十一人住進一般病房，兩人急診留院觀察。

屏東基督教醫院指出，前晚六時許接獲通報後，隨即啟動大量傷患機制，第一波召回四十人協助傷患救治，六時二十五分，第一位傷者入院後，陸續湧入十三名傷患，一時間擠爆急診室，在急診醫護全力搶救下，九時許才逐漸紓解就診流量。

距火場最近的屏東榮民總醫院，當時也啟動大量傷患機制，原本請育嬰假的護理師收到簡訊，主動請纓返院幫忙，正好前往台南奇美醫院上救災課的傅姓護理師與另名同事，一下課飛車趕回醫院急診室幫忙。

傅姓護理師說，「當時一頭熱，只想著救人」，不顧一路上有多台測速照相機，時速狂飆上百公里，所幸平安到院，屏東榮民總醫院長吳東霖知悉後，感動回應「這些紅單，我幫你處理」。