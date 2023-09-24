屏東大火勇消4殉職7傷 總計7死3失聯98傷

屏東明揚國際科技工廠前晚發生火災後連續爆炸，火勢不斷擴大且延燒廿八小時，爆炸造成首批衝入火場搶救的消防隊員賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣和施寶翔等四人殉職，七名消防員受傷，另有明揚科技員工三人死亡、三人失聯，到昨晚截稿為止，屏東縣府統計已七死、三失聯、九十八人受傷。

蔡英文總統指派內政部長林右昌、衛福部次長王必勝南下協助縣府處理救災，蔡總統昨天也到靈堂慰問罹難消防員家屬，她向家屬致歉說「對不起」。鍾吉垣父親說，消防員就是賣命，發生意外「父母痛在心肝內」。

明揚國際董事長劉安晧表示，將代表公司向社會大眾、家屬致歉，將會全力負起責任，從優撫恤傷亡警消、同仁與民眾；此外，今天下午召開重大訊息記者會，說明火災事件相關財損、賠償等事宜。

明揚國際專做高爾夫球，廿二日傍晚五點半傳出火警、氣爆。林右昌說，起火點在工廠入口進去十五公尺左右，先進火場的四名消防員「爆炸的同時被震飛了」。

爆炸和閃燃不斷

林右昌說，有出動消防機器人進入火場控制灑水情況，拉出防火線，但持續有爆炸發生，消防員無法靠近，且現場間斷出現閃燃現象，由於廠區面積很大約二萬平方公尺，倉庫儲貨非常多，都是易燃與後續爆炸的可能原因。

行政院長陳建仁表示，現場指揮官確認，四位消防弟兄進入現場第一時間未噴水就爆炸，失事原因還要釐清，火災調查報告大概要花一周的時間。

工廠爆炸起火造成四名消防隊員罹難，消防員昨趁火滅降溫後，在廢墟中找尋失聯同伴。記者劉學聖／攝影

廠區高溫破千度

火場燒了一整天，因廠內堆放塑膠、有機溶劑、甲烷、油漆及過氧化物等禁水性的化學物質，經由熱顯影像顯示廠區高溫破千度，變數也相當多，遇水也可能爆炸，昨天一度因為天空下起毛毛雨而暫停搜救，直到昨天下午三點半才控制火勢，晚間處理殘火，過程中消防員打火一整晚。

搜救單位出動怪手救災，找尋失聯人員，由於遺體碳化嚴重，一度難以確定骨骸誰屬，昨天下午五點多發現一個鋼瓶旁有較完整遺體，應是第四名失聯消防員，今將檢測ＤＮＡ確認身分。

化學品資訊不清

這起火災造成重大死傷，專家認為關鍵是消防員第一時間是否清楚火場資訊，從工廠屬性可知廠區很可能有許多「禁水性」化學物質，工廠管理員若不在救火第一時間清楚告知消防員，就會讓消防員無法確實執行「退避權」，只憑經驗衝進火場救災，而身陷爆炸、閃燃等死亡風險。據趕到現場救災的屏東縣消防局副局長李彬正說，廠方未及時提供廠區化學品的正確資訊，讓消防員冒險救災。