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工廠未說明存放何原料 消防員衝入未射水就爆炸

聯合報／ 記者劉星君張已亷石秀華古和純程遠述／連線報導
屏東科技園區明揚國際公司大火，失蹤員工家屬在場等候泣不成聲。記者劉學聖／攝影
屏東科技園區明揚國際公司大火，失蹤員工家屬在場等候泣不成聲。記者劉學聖／攝影

屏東明揚科技工廠爆炸造成嚴重死傷，廠方未說清楚有哪些化學物品成關鍵原因，率先到場的屏二小隊消防員走入火場約十公尺，還沒使用滅火器、拉好水線就爆炸，屏縣消防局第一大隊長陳弈三度哽咽說「七人出勤、四人回不了家」，道盡這場沉重的救援行動。

屏縣消防局前晚接獲廠方報案指地板出現白色煙霧，味道並不好聞，隨後警報器響起就報案，廠方僅說「化學物品」外洩，經消防局一再追問，才稱一樓倉庫有存放「環己烷」，仍未完整說明廠區內還有哪些化學物品。

屏東縣消防局秘書鄭建德說，率先抵達的屏二分隊七名隊員抵達廠區，小隊長陳文川等四人進入側門查看疑是起火點的一樓倉儲，當消防隊員往前走約十公尺後，頓時發現白煙變黑煙，陳文川才剛喊「撤退」就爆炸。

屏東縣消防局副局長李彬正說，隊員在現場發現有「過氧化物」化學物質，該物質是高爾夫球外包塗料會用到的調和劑，遇到水就會爆炸，另廠區內易燃物品多，還有油漆、甲烷等都是易燃物，究竟何種原因引發爆炸仍待釐清。

屏縣消防局長許美雪原本前天對外表示，當時裡面有天然氣，消防隊一進火場灑水就爆炸；但縣長周春米翌日指出，帶隊小隊長陳述及現場事證顯示，消防隊進入救災空間十公尺，還沒用滅火器，未射水就爆炸。許也跟著改口稱，還沒灌水就發生爆炸，才造成消防員死傷慘重。

許美雪是總統府前秘書長蘇嘉全妻子洪恆珠的同學，外界指因同學關係，讓許進而當上屏東縣消防局長。許對爆炸起火原因說法南轅北轍，媒體提問都要旁邊消防人員代為幫忙回答，被質疑不具專業、不適任，縣府昨表示，還在救災，談局長是否適任不適宜。

廠房火場燒了一整天仍冒出陣陣濃煙，且不斷傳出爆炸聲，救援難度高。昨午下起毛毛雨，消防局擔心過氧化物等化學品遇雨再爆炸，搜救行動一度暫停，不少人員待命期間累癱席地而睡，接到通知又必須馬上整裝出發。

外界質疑為何知道是過氧化物還往裡衝，是否未落實「退避權」？陳弈力挺在第一線救災帶隊小隊長陳文川說，他百分百相信陳小隊長的專業，不可能連這種細節都不注意。

原本率先被疏散到安全區域的林姓工廠經理，怕員工沒意識到廠區已冒出熊熊烈火，竟不顧自身安危再度衝進火場大喊「快走」，被救出時已成冰冷遺體。

「他盡責又跑進去叫人」，徹夜等候的林爸爸傷心哽咽說，兒子自退伍就進公司一路打拚，如今近半百年紀，最近才從母公司調科技園區廠房經理，怎料竟碰上死劫，公司面對過失不能推諉，應善盡理賠責任。

明揚 屏東 爆炸 消防員 蘇嘉全 周春米

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