消防員10年43人殉職 消防團體要求組工會

屏東明揚科技廠房大火造成百人死傷，消防團體與立委都呼籲，政府應讓消防員組工會，並重視退避、資訊、調查權等。行政院長陳建仁昨答詢說，任何事都是要研議，他會重視消防弟兄權益，傾聽訴求。

消防員工作權益促進會昨天上凱道表達訴求，呼籲不要「用殉職換改革」，記者會現場的長長白布條，有過去十年來，所有在火場殉職的消防員姓名及殉職地點，同時擺放屏東四名消防員頭盔；現役消防員黃升，口中念著賴俊儒學長、施寶翔學長、鍾吉桓學長等人姓名，現場默哀，隨後將殉職的消防員姓名，添在白布條後方，十年來加上明揚大火殉職者，共有四十三人。

時代力量立委邱顯智指出，政府應立即依消防法召開災害事故調查委員會，釐清事故真相，更要讓基層消防員和團體充分參與改革，別讓火神眼淚再流。

民進黨立委洪申翰質疑，這次發生嚴重火災的工廠，管理權人是否有依消防法規範，提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，並指派人到現場協助？這些資料有無即時提供給現場指揮官與消防隊員做風險辨識？這幾個重要環節，是協助消防人員掌握火場風險的機制。

近年來消防人員火警殉職重大事件 製表／王長鼎

邱顯智指出，消防人員長期人力不足，屏東縣消防服務人口比就高達一比一三二○，補足人力刻不容緩，請中央盡速提出補足地方防災量能與消防人力計畫，他並呼籲政府啟動修法，讓消防員適用職業安全衛生法，強化對於雇主的稽查和處罰，公務人員安全衛生辦法中納入基層消防團體參與防護小組。

此外，立法院預算中心示警，一○九至一一一年度訓練總人數由十六萬四五七二人次，減少至十一萬九九九三人次，共減少四萬四五七九人次，減幅百分之廿七點○九。

消防署指出，一一○年度因受疫情影響，消防人員訓練人數略呈減少趨勢，防疫警戒降為二級後，陸續恢復辦理各類訓練班期，今年度截至八月卅一日止，總訓練量十四萬九千七百七十人天次，已逾一一年度總訓練量。