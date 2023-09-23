屏東明揚廠房火災釀7死、3失聯 4名殉職消防員遺體均尋獲

屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房火災，造成4名消防員殉職，最後1名消防員遺體今天下午5時許尋獲，因難以辨認，全數將採驗DNA辨識身分，目前累積7死，尚有3名員工失聯。

屏東明揚國際科技股份有限公司廠房22日大火，4名消防人員因爆炸受困火場，6名員工來不及逃出。根據屏東縣府統計，截至晚間8時30分，共計7死（4消防、3員工）、3名員工失聯，98傷。

今天下午5時許，尋獲最後1名消防員骨骸，4名殉職消防員全數尋獲，不過因遺體殘缺不全，除了最早救出的賴俊儒已確認身分，其他3名消防員陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔遺體仍待DNA鑑定，法務部法醫研究所派員南下，以最速件進行鑑定辨識。

另外，6名受困員工雖不在爆炸嚴重區域，但分散地點在廠區不同區域，救援難度高，今天陸續找到3名員工遺體，分別為2男1女，遺體完整，目前還有3名員工失聯。

這次火災造成近百人輕重傷，其中2人傷勢嚴重，距離事故地點最近的屏東榮民總醫院，緊急召回150名醫護人員協助搶救，衛福部次長王必勝南下指揮調度醫療照護。

總統蔡英文、行政院長陳建仁今天分別至現場關心救災狀況，慰問殉職消防員家屬及致贈慰問金，也前往醫院探視傷者。蔡總統指出，內政部已啟動各項調查，希望儘速召開事故調查會，釐清事故原因，會持續協助地方恢復正常生活。

屏東縣消防局長許美雪昨天表示，現場一射水就爆炸，今天改口表示，經與消防人員確認，廠方提供安全資料表，現場有存放過氧化物，因此禁水只能用乾劑滅火，進入火場發生小爆炸，因濃煙變大撤退，途中再遇大爆炸，起火原因仍待調查。

屏東縣府表示，4名殉職消防人員遺體距離門口僅10公尺，爆炸突然發生，肯定消防人員的專業判斷。

當時帶隊進入火場的屏二分隊小隊長陳文川今天恢復意識，他也還原現場證實，當時未噴水，也來不及使用滅火器，撤退過程就遭遇爆炸。

搜救行動持續進行，下午3時許天空降雨，因現場疑似還存放過氧化物，為避免遇水爆炸，搜救一度暫停，下午5時許雨停後，恢復搜救。

勞動部職業安全衛生署今天指出，一週內將對明揚及其母公司明安集團的所有工廠進行勞檢，違者將嚴處。明揚董事長劉安晧表示，明天下午將以視訊召開重訊記者會。