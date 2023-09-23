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為屏東大火致哀 立委邱議瑩捐1月薪水、林岱樺強調消安

聯合報／ 記者蔡世偉王昭月／高雄即時報導
屏東高爾夫球大廠昨天爆炸起火，原訂今早舉辦施政願景說明會的高市1選區立委邱議瑩，臨場宣布取消並帶大家默哀，且捐出1個月薪水。記者蔡世偉／攝影
屏東高爾夫球大廠昨天爆炸起火，原訂今早舉辦施政願景說明會的高市1選區立委邱議瑩，臨場宣布取消並帶大家默哀，且捐出1個月薪水。記者蔡世偉／攝影

屏東明揚國際高爾夫球設備工廠昨天傍晚爆炸起火，造成4名消防員殉職，近百人輕重傷，原訂今早舉辦「和平保台、溫暖好政」施政願景說明會的高市立委邱議瑩臨場向支持者宣布取消，帶領默哀且捐出1個月薪水。另名立委林岱樺出席華民國消防設備師公會全國聯合會時強調，未來一定會更重視消防設備人員保障。

屏東高爾夫球大廠爆炸案造成慘重傷亡，各界同悲，訂在旗山糖廠舉辦施政願景說明會的高雄第1選區立委邱議瑩，向上千支持群眾宣布取消說明會，擇期再辦，台下群眾惋惜但均贊同，她除宣布捐出1個月薪水，也帶與會鄉親為屏東大火默哀1分鐘，提到高市消防局加入救災時，指自己心情格外沈重。

高雄第4選區立委林岱樺除在臉書替傷者集氣，今天出席中華民國消防設備師公會全國聯合會會議時更對昨天屏東大火事故表達遺憾，更提醒大家一定要落實事前消防安全以避免悲劇。

林岱樺說，今年5月，立法院終於三讀通過消防設備人員法，這部消防設備人員專法，歷經長達10年的奮戰，召開無數次會議才催生出來，期待通過後能更完善建築物的火災預防制度，而消防設備人員法案不只兼顧消防設備人員的工作權，也強化對建築物的消防設備及檢測，促進提升公共安全。

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