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冷眼集／公共建設閒置 都是閉門造車惹的禍

聯合報／ 本報記者王勇超鄭朝陽
前鎮漁港船員會館。圖／聯合報系資料照片
前鎮漁港船員會館。圖／聯合報系資料照片

行政院前院長蘇貞昌先前為前鎮漁港豪擲八十一億整建的消息一出，宛如打翻政壇的醋罈子，在野齊轟蔡政府「重綠輕藍」、「獨厚高雄」，這些政壇口水如今都先放在一邊，當下要嚴肅面對的是，前鎮漁港專為外籍漁工設計的船員會館隱然成了蚊子館候選人，同在高雄也有鼓山魚市場從「全台最美魚市場」，不久翻轉成生意差、要暫停營業的局面，一切都是閉門造車惹的禍。

前鎮漁港的船員會館怎麼出現在整建計畫的？據了解，漁業單位認為以前遠洋漁船停靠前鎮漁港卸貨、補給時，船員只能在港邊公廁的水龍頭接冷水，赤身露體洗澡，有失台灣人權大國顏面；基於人權考量，需要幫這些船員提供像樣的洗澡和休息場所，立意良好，相信也沒人反對。

但台灣過去廿年來飽受公共建設閒置、大筆公帑投資浪費的蚊子館之苦，中央還煞有介事地檢討，要各公家機關蓋設施之前要有財政及損益分析，以免重蹈覆轍。但看看前鎮漁港船員會館的規畫與決策過程，有沒有仔細做過市場調查分析，有沒有問問船東與船員二人房一晚一千五百元、四人房二千五百元的價位能否接受？如今高雄區漁會要扛營運之責，必須設法拓展其他客源，顯見先前決定斥資四億元蓋船員會員，都是閉門造車。

高雄鼓山魚市場去年十月改造後風光開幕，空間煥然一新，被稱為「全台最美魚市場」，開幕四天湧入三萬人朝聖，還引進南仁湖公司負責營運，如今卻因市場攤商賣價較周遭商圈高，較無競爭力，攤商生意差、攤數漸減，如今只好暫停營業調整定位，是另一個市場定位不明的顯證。

前鎮漁港 蚊子館 人權 外籍漁工 蘇貞昌

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