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前鎮漁港「如金子打造」 獨厚一港不利整體發展

聯合報／ 記者徐如宜游明煌卜敏正／高雄報導
前鎮漁港整建工程預算三級跳，整建內容包含改善深水碼頭等工程，但已造成同是第一類漁港側目，苦等中央補助改善相關設備。記者劉學聖／攝影
前鎮漁港整建工程預算三級跳，整建內容包含改善深水碼頭等工程，但已造成同是第一類漁港側目，苦等中央補助改善相關設備。記者劉學聖／攝影

中央大投資前鎮漁港整建工程引來爭議，學界認為整建有必要性，但「不是撒錢就行，未來運營也是大問題」；也有學者形容前鎮漁港「有如金子打造」，將有限漁港建設資金投入單一或少數漁港，對其他漁港會造成排擠效應，不利整體漁港建設與發展。

台灣海洋大學河海工程學系教授翁文凱形容，前鎮漁港「有如金子打造」，相對以往漁港改善金額多在五億元以下，這次中央投入八十一億元改建前鎮漁港，差異相當大，也非常少見，民眾會質疑很正常，政府應提出更多數據或產值說明投資有據。

翁文凱表示，國際上有規模的漁港除需要足夠的水域、碼頭設施及符合永續趨勢的節能減碳陸上設施，如自動化的卸漁、冷凍、運送與汙水處理系統等，也應一併考慮營運效益、產值等問題，漁港建設資金有限，投入單一或少數漁港，容易衍生公平正義問題，其他漁港會用相同思維要求中央補助，否則就厚此薄彼。

漁獲須符國際規範

嘉義大學食品科學系暨研究所副教授黃建政說，台灣漁獲主要外銷歐美，必須符合買方市場規格，尤其水產是相對高風險產品，各國都重視「危害分析重要管制點系統制度（ＨＡＣＣＰ）」，須從原料採收加工、包裝、流通，乃至提供消費者最終產品，進行科學化及系統化評估，國內漁港符合這項規範的極少，前鎮漁港應迎頭趕上。

高雄市卓越政策研究協會常務理事吳連賞表示，高雄是遠洋漁業基地，更新前鎮漁港軟硬體有其必要，但「不是撒錢就行」，八十一億元當然是很多錢，學校想改建一棟十二層樓、兩億元的宿舍，找補助比登天還難，前鎮漁港整建案經費卻能一路追加，應說明完整的先期評估過程。

硬體維護不能輕忽

義守大學財金系教授李樑堅表示，地方向中央爭取建設經費無可厚非，但要考量地方財政配合的能力，是否排擠既有預算。前鎮漁港有一定代表性與功能性，這麼龐大的整建工程，外界對內容細項不了解，無法客觀評論。

李樑堅說，不能忽略的是，這麼多的硬體建設，接下來的維護營運管理也是大問題，是否能達到相對的效益、發揮應有的功能，全民拭目以待。

前鎮漁港 義守大學 碼頭 減碳 遠洋漁業

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