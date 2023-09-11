陸智庫批印度 挾帶私利辦G20

廿國集團峰會（G20）甫在印度閉幕，大陸官方智庫中國現代國際關係研究院撰文批評輪值主席國印度挾地緣政治私利，「給G20平添了更多分歧、競爭等不和諧因素」。

中國國家安全部所屬智庫中國現代國際關係研究院微信公眾號刊出「印度的大布局與小心思」一文，內容抨擊G20峰會輪值主席國印度在相關會議選址、議題選擇等方面挾帶私利。

這篇由該院南亞研究所助理研究員徐琴撰發的文章表示，印度從去年十二月接任G20輪值主席國以來，在近六十個城市舉辦二百二十多場相關會議和活動。但印度違背國際慣例將G20相關會議設在與鄰國（中國與巴基斯坦）爭議的領土進行。

例如印度科技部在今年三月於阿魯納查省（中國聲稱是屬於中國藏南地區）主辦G20邊會；今年五月，印度在克什米爾地區舉辦G20觀光會議，這個地方自一九四七年印巴分治以來，一直是主權爭議地區。

文章抨擊，印度的意圖昭然若揭，其欲通過在爭議地區舉辦G20會議，博取國際關注，變相為自身領土訴求合法性，募集國際支持，印度在爭議領土辦會的行為是喧賓奪主，破壞了G20峰會的合作氛圍，阻礙會議達成實質性成果。

文章強調，如果印度偏離G20的初衷與重心，執意在全球經濟治理平台挾帶地緣政治私利，不僅無益於實踐輪值主席國的責任，推動G20聚焦全球經濟穩定和復甦議題，反會進一步製造分歧與裂痕，阻礙國際社會達成共識和實質成果。

路透就此解讀報導稱，這篇採用嚴厲措詞對印度大力批評的文章，或可揭示習近平缺席G20峰會的原因。中國大陸外交部日前宣布國務院總理李強出席G20峰會，官方沒有對外說明習近平缺席的原因。