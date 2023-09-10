習、普缺席G20 拜登乘機拉攏印度

美國總統拜登八日飛抵印度新德里出席廿國集團（Ｇ２０）高峰會，在峰會於九日正式登場前，拜登先和東道主印度總理莫迪會晤。白宮表示，會談氣氛熱絡、兩人互信無疑。白宮印太事務協調官坎伯指稱，莫迪對中國大陸國家主席習近平及俄羅斯總統普亭缺席峰會感到失望，但拜登正好乘機加強美印關係。

八日拜莫會進行五十二分鐘，會後發表廿九點聲明，涵蓋從科技、半導體、人工智慧、再生能源到國防合作等領域。拜登樂見印方採購美製ＭＱ－９Ｂ無人機。坎伯直言，中俄領袖均未與會，對美方反是不容錯過良機，將好好加強與深化美印關係，至於習、普為何沒來，就留待他們自己說明，尤其是中方。

這已是近四個月來，拜莫第三次會晤。拜登在Ｘ平台（前推特）發文，非常高興見到莫迪，此次峰會又一次確認美印夥伴關係空前穩固、緊密又有活力。

美印及歐盟九日則正式宣布一項大型基建計畫，藉由鐵路網及區域內的港口建構一個海陸走廊，將南亞的印度、波斯灣、中東與歐洲連結。拜登讚該計畫真的了不起、很重要。美聯社九日報導認為，這可能旨在抗衡一帶一路倡議。

白宮國安顧問蘇利文說，該計畫將促進貿易、運輸能源資源並增進數位連結。代表習近平出席的中國國務院總理李強九日首度在峰會中發言，提及習近平的「全球發展、全球安全、全球文明」三大倡議。

另外，根據路透取得的峰會會後聯合宣言草案，與會成員派出的協商代表，終於就俄國自去年二月以來入侵烏克蘭的問題，在草案措辭上妥協。莫迪與印度外長蘇杰生九日均透露，成員間已對宣言內容達成共識，全文共八十三段。在俄烏戰爭部分，該宣言呼籲終止軍事破壞或攻擊基礎設施、和平解決衝突，但未點名任何國家。

英國金融時報九日則報導，曾聽取相關討論簡報的Ｇ２０成員官員指稱，中方反對美國二○二六年接任輪值主席國。這些官員說，北京此一立場使其他成員的外交人員驚訝，也凸顯美中兩大強權間的巨大鴻溝。