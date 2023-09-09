聽新聞
test
0:00 / 0:00

不去G20！習近平留北京 會委內瑞拉、尚比亞總統

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導
大陸國家主席習近平確定缺席在印度召開的G20峰會。圖為習近平出席2022年G20峰會。(路透)
大陸國家主席習近平確定缺席在印度召開的G20峰會。圖為習近平出席2022年G20峰會。(路透)

大陸國家主席習近平不去印度Ｇ２０，留在北京會見到訪的委內瑞拉總統馬杜羅，而委內瑞拉是美國的頭號敵對國家之一。

大陸外交部發言人華春瑩八日宣布，委內瑞拉總統馬杜羅於八日至十四日對中國進行國事訪問。華春瑩遲至馬杜羅訪陸當天才宣布，顯示此行馬杜羅非常重視其安全，事前保密到家。原因可能是馬杜羅一向被美國視為眼中釘，美前總統川普任內對馬杜羅上一次的選舉勝選結果，以舞弊為名不予承認，並扶持反對派領袖瓜伊多，美國甚至協助一批武裝力量於二○二○年入侵委內瑞拉，但遭擊退。

馬杜羅曾在二○一三、二○一五、及二○一八年四度訪問中國大陸，其中光是二○一五年就在一月及八月底兩度訪陸，而八月底那一次還參加了在九月三日舉行的反法西斯戰爭勝利七十周年紀念活動及閱兵儀式。這次再度訪陸將是他二○一三年首次當選總統後迄今第五度訪問中國大陸。

這次出訪與二○一八年相同的是，當年也是副總統羅德里格斯先一步到訪中國後，馬杜羅再緊接其後。一個國家的正副元首同時出訪同一個國家，十分罕見，也非外交慣例。

習近平除會見馬杜羅，還將會見十日到訪的尚比亞總統。

G20峰會

延伸閱讀

總統大選最新民調出爐！侯友宜選情回穩 與柯文哲差距再拉大

13名卸任總統機構首度聯合聲明 籲支持法治、尊重信仰多元

川普：若再次當選總統 中國侵台「可能性是零」

委內瑞拉總統馬杜羅今起訪問大陸 任內第五度

相關新聞

G20峰會今登場 達聯合聲明有障礙

廿國集團（Ｇ２０）年度高峰會九日和十日在印度新德里召開，美國總統拜登七日啟程，白宮國安顧問蘇利文在空軍一號上表示，拜登目...

拜登藉機重塑G20 抗衡「一帶一路」

中國大陸國家主席習近平有意無意的冷落廿國集團（Ｇ２０）高峰會，給美國總統拜登提供大好機會，儘管拜登對習的缺席表示失望，但...

G20峰會於印度登場 將示警「一連串危機」

20國集團（G20）峰會將於9日在印度新德里登場，此時全球經濟正面臨美國可能陷入衰退、中國大陸放緩和通膨仍居高的挑戰。消...

不去G20！習近平留北京 會委內瑞拉、尚比亞總統

大陸國家主席習近平不去印度Ｇ２０，留在北京會見到訪的委內瑞拉總統馬杜羅，而委內瑞拉是美國的頭號敵對國家之一。

G20峰會登場 UN秘書長：各國分歧擴大 全球如功能失衡家庭

20國集團（G20）峰會即將在週末登場，聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，隨著國...

美、沙、印、阿聯酋擬於G20討論鐵路、港口等大型基建合作

路透7日引述知情美國官員報導，美國、沙烏地阿拉伯、印度及阿拉伯聯合大公國等，正商討敲定一項合作的基礎設施協議，計畫以一個...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦