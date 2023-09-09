不去G20！習近平留北京 會委內瑞拉、尚比亞總統

大陸國家主席習近平不去印度Ｇ２０，留在北京會見到訪的委內瑞拉總統馬杜羅，而委內瑞拉是美國的頭號敵對國家之一。

大陸外交部發言人華春瑩八日宣布，委內瑞拉總統馬杜羅於八日至十四日對中國進行國事訪問。華春瑩遲至馬杜羅訪陸當天才宣布，顯示此行馬杜羅非常重視其安全，事前保密到家。原因可能是馬杜羅一向被美國視為眼中釘，美前總統川普任內對馬杜羅上一次的選舉勝選結果，以舞弊為名不予承認，並扶持反對派領袖瓜伊多，美國甚至協助一批武裝力量於二○二○年入侵委內瑞拉，但遭擊退。

馬杜羅曾在二○一三、二○一五、及二○一八年四度訪問中國大陸，其中光是二○一五年就在一月及八月底兩度訪陸，而八月底那一次還參加了在九月三日舉行的反法西斯戰爭勝利七十周年紀念活動及閱兵儀式。這次再度訪陸將是他二○一三年首次當選總統後迄今第五度訪問中國大陸。

這次出訪與二○一八年相同的是，當年也是副總統羅德里格斯先一步到訪中國後，馬杜羅再緊接其後。一個國家的正副元首同時出訪同一個國家，十分罕見，也非外交慣例。

習近平除會見馬杜羅，還將會見十日到訪的尚比亞總統。