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基泰老總委屈 李四川：只到現場1次

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市副市長李四川。記者陳正興／攝影
台北市副市長李四川。記者陳正興／攝影

基泰建設大直建案施工造成鄰房塌陷，總經理馮先勉泣訴未神隱，自覺很委屈，台北副市長李四川昨說，馮只在房屋塌陷當晚出現，後來就沒再見過馮到現場關心，更沒談安置問題，他才發怒嚴厲譴責對方神隱。

基泰建設前天終於開記者會，馮先勉說，「七日當晚我就在現場，且在副市長旁邊，他還說他不認識我。」但李四川卻不這麼認為，他昨天接受媒體人王淺秋專訪，還原當時真相，李說，上周六中午問基泰可不可以找馮先勉開會，談救災、安置及往後受災戶怎麼處理，結果馮電話不接，秘書也說找不到人。

他說，當晚他得知現場狀況，馬上出門跳上計程車，車上交代同仁處理狀況時，計程車司機頻頻轉頭問「發生什麼事？」他回「我要去救災」，計程車司機馬上說「那我開快一點」，一到現場忙著指揮救災，整晚只睡一小時。

「那晚過後，就沒有再見過馮總經理到現場關心。」李四川說，馮先勉當晚確在現場，當時房子還沒塌，約半小時房子就陷下去，他忍不住問旁邊基泰工地主任「這麼大的事件，怎麼沒有人在現場？只有主任在？」基泰的主任才說，總經理在旁邊，馮曾向他打招呼，不過從事件當晚後，就沒再見過馮到現場關心。

李四川也還原當晚緊急撤離住戶的原因，他說，當時消防局回報工地一直傳出「啪啪啪」的龜裂聲，他知道不對，指示消防局要快疏散住戶；灌水穩定基地時，聲響從十分鐘一響、五分鐘一響到三分鐘一響，間隔愈來愈短，他就要求附近的人全部快疏散。

大直民宅傾斜 基泰建設 李四川 王淺秋

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