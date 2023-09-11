大直街民宅下陷影響64師生 北市救助逾55萬元
北市教育局今天表示，大直街民宅塌陷，影響師生合計64人，其中6人還在請病或事假；教育局表示，救助每名受災戶師生1萬2000元，預防性撤離戶師生6000元。
教育局發布新聞稿表示，大直街94巷民宅塌陷事件，目前掌握受影響師生合計64人，其中58人已到校上課，尚有6人因病或因事請假，教育局已提醒所屬學校的校長持續關心並給予協助。
新聞稿指出，北市教育局認助清寒學生基金會提供受災師生急難救助金，每名受災戶師生新台幣1萬2000元、預防性撤離戶師生6000元，目前計有受災戶師生28名、預防性撤離戶師生36名，提供救助金共55萬2000元。
北市副市長林奕華今天前往大直高中關心學生就學情形，提醒學校務必主動提供師生課務、服裝、課本表簿冊、學用品餐具等彈性處理與協助，更要關心受災學生的心理情緒撫慰輔導。
林奕華說，災後重建不只是房屋、道路等物理復原，更重要的是學生的心理重建。
受影響學生所屬學校校長、主任也到現場，教育局長湯志民以認助清寒學生基金會董事長身分，將救助金交由校方帶回轉交，也提醒學校在第一時間啟動關懷輔導機制，提醒導師提高受災戶學生的察覺與辨識，以利隨時協助；輔導室也將依個案情形，提供個別輔導或團體輔導等。
另外，就在事發地旁邊的道明外僑學校則發生圍牆塌斜、運動場跑道出現裂縫，不過教育局表示建物結構安全無虞，今天恢復正常實體教學。
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