基泰門神？立委質疑有人護航

台北市民宅因建商施工不當塌陷，民進黨立委高嘉瑜昨指基泰大直設計、監造同一人，球員兼裁判，還待過台北市建管處，要求市府徹查是否內神通外鬼；副市長李四川回應，「如果有待過就叫門神，那我門神做最多」，全案就是依法去辦，除勒令停工，監造、建築師、專業技師都會送懲戒，未來北市也一定修損鄰條例。

業界對高嘉瑜的說法不以為然，強調設計、監造同一人是常態，才能貫徹設計理念。北市建築公會理事長黃秀莊說，建築師要貫徹設計理念，對承包商監造才能達到設計要求，指導承造人如何施作，就算不是同一人設計及監造，通常兩人也在同建築事務所，很少有設計、監造建築師不認識。

建築師李彥輝表示，建築師擔任建案監造人與曾待過北市建管處是兩回事，難道離開市府後，建築師就不能開業？應以個案看待。而且，正因是業界專家才會被聘請擔任委員審查案件，不能因曾任委員就不能執行相關業務。

「施工品質跟責任應該回歸到營造端，而不是建築師的責任。」李彥輝舉例，有人找設計者設計櫃子、業者請木匠施工，木匠做一半垮了，質疑設計者監督有問題而非木匠施工環節問題不是很奇怪？

高嘉瑜說，基泰大直的起造人是基泰建設前董座陳世銘，在馬英九任台北市長時期擔任都市計畫及都市設計委員；承造人是福益營造，今年在北投的另處建案也造成損鄰，被提告求償一五二二萬元，最扯是基泰大直監造人兼設計人是建築師王德生，王還曾任北市建管處科員。

高嘉瑜表示，如果真有人保駕護航，法規怎麼修都無濟於事，否則大直住戶八個月控訴、基泰內湖九次陳情信都遭市府置之不理，「若非朝中有人，誰敢如此無法無天？」

北市都發局長王玉芬說，前天才知道王德生建築師曾在建管處任職，和基泰前董事長陳世銘在北市擔任委員都是很早期，但只要有相關事證，就依法查辦。

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