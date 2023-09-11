聽新聞
test
0:00 / 0:00

基泰門神？立委質疑有人護航

聯合報／ 記者林麗玉林銘翰林佳彣洪子凱李定宇／連線報導
立委高嘉瑜昨於臉書質疑基泰大直設計、監造同一人球員兼裁判，北市建築公會理事長黃秀莊認為高嘉瑜觀念錯誤。圖／高嘉瑜臉書翻攝
立委高嘉瑜昨於臉書質疑基泰大直設計、監造同一人球員兼裁判，北市建築公會理事長黃秀莊認為高嘉瑜觀念錯誤。圖／高嘉瑜臉書翻攝

台北市民宅因建商施工不當塌陷，民進黨立委高嘉瑜昨指基泰大直設計、監造同一人，球員兼裁判，還待過台北市建管處，要求市府徹查是否內神通外鬼；副市長李四川回應，「如果有待過就叫門神，那我門神做最多」，全案就是依法去辦，除勒令停工，監造、建築師、專業技師都會送懲戒，未來北市也一定修損鄰條例。

業界對高嘉瑜的說法不以為然，強調設計、監造同一人是常態，才能貫徹設計理念。北市建築公會理事長黃秀莊說，建築師要貫徹設計理念，對承包商監造才能達到設計要求，指導承造人如何施作，就算不是同一人設計及監造，通常兩人也在同建築事務所，很少有設計、監造建築師不認識。

建築師李彥輝表示，建築師擔任建案監造人與曾待過北市建管處是兩回事，難道離開市府後，建築師就不能開業？應以個案看待。而且，正因是業界專家才會被聘請擔任委員審查案件，不能因曾任委員就不能執行相關業務。

「施工品質跟責任應該回歸到營造端，而不是建築師的責任。」李彥輝舉例，有人找設計者設計櫃子、業者請木匠施工，木匠做一半垮了，質疑設計者監督有問題而非木匠施工環節問題不是很奇怪？

高嘉瑜說，基泰大直的起造人是基泰建設前董座陳世銘，在馬英九任台北市長時期擔任都市計畫及都市設計委員；承造人是福益營造，今年在北投的另處建案也造成損鄰，被提告求償一五二二萬元，最扯是基泰大直監造人兼設計人是建築師王德生，王還曾任北市建管處科員。

高嘉瑜表示，如果真有人保駕護航，法規怎麼修都無濟於事，否則大直住戶八個月控訴、基泰內湖九次陳情信都遭市府置之不理，「若非朝中有人，誰敢如此無法無天？」

北市都發局長王玉芬說，前天才知道王德生建築師曾在建管處任職，和基泰前董事長陳世銘在北市擔任委員都是很早期，但只要有相關事證，就依法查辦。

大直民宅傾斜 基泰建設 高嘉瑜 馬英九 李四川 都市計畫

延伸閱讀

高嘉瑜批基泰大直「球員兼裁判」 遭北市建築師公會打臉

高嘉瑜質疑基泰有門神？ 李四川：待過就叫門神 那我最多

高嘉瑜爆基泰大直有門神？ 都發局長：若有事證依法究辦

影／立委質疑北市府內神通外鬼 基泰大直起監造都是關係戶

相關新聞

基泰董座辭職快閃 北市府今再聲請假扣押

基泰建設在台北市大直的建案上周四造成鄰樓塌陷，公司高層神隱多日，董事長陳世銘昨天終於現身記者會，鞠躬道歉並宣布辭職，但未...

新聞眼／天坑、房塌連環爆 「萬安」警報響起

從天坑到基泰大直損鄰案，北市工程狀況不斷；市長蔣萬安的第一次段考快速來臨。雙城論壇得分的榮光已經過去，不能再沉溺其中，新...

災民返家 陽台外望整個矮一截

台北市基泰大直工地周邊住戶三天三夜有家歸不得，情緒焦躁。市府昨宣布，塌陷民宅之外的房屋，經技師公會鑑定，沒有安全疑慮，雙...

基泰門神？立委質疑有人護航

台北市民宅因建商施工不當塌陷，民進黨立委高嘉瑜昨指基泰大直設計、監造同一人，球員兼裁判，還待過台北市建管處，要求市府徹查...

球拋北市府 基泰估重建安置花3億

「基泰大直」因施工不當導致附近公寓傾斜下陷，基泰高層昨出面強調負責，但外界更關注基泰的財務是否有能力負擔後續賠償及受災戶...

基泰董座辭職 仍是連帶保證人

基泰建設董事長陳世銘昨宣布辭職，據了解，陳世銘是貸款銀行台銀要求的「基泰大直」建案連帶保證人。台銀回應，即使陳世銘辭去董...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦