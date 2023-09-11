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新聞眼／天坑、房塌連環爆 「萬安」警報響起

聯合報／ 本報記者林麗玉
台北市「基泰大直」建案導致四四○名住戶緊急撤離，建築工地目前大致回填完成，市府協助受災戶接回水電、鋪平道路，部分人昨晚已返家。記者陳正興／攝影
台北市「基泰大直」建案導致四四○名住戶緊急撤離，建築工地目前大致回填完成，市府協助受災戶接回水電、鋪平道路，部分人昨晚已返家。記者陳正興／攝影

天坑到基泰大直損鄰案，北市工程狀況不斷；市長蔣萬安的第一次段考快速來臨。雙城論壇得分的榮光已經過去，不能再沉溺其中，新竹天坑殷鑑不遠，蔣市府須防人謀不臧。

蔣萬安上任後，近期的颱風安然過關，高度政治敏感的雙城論壇也順利結束。蔣萬安希望更改老舊城區的市容，但都更成效未見，工程問題卻連串爆發，基泰大直案造成四百多位市民無家可歸、廿五戶連家都沒了，更令人氣憤的是，住戶早在六個月前就透過管道陳情，卻得不到關注。

建商神隱數日，在蔣萬安數度重話要求負責後，遲遲沒回應，居民等不到建商道歉，在徬徨失措時，建商不但沒提賠償方向，反而找受災戶洽談合建意向，宛如傷口灑鹽。

蔣萬安團隊危機處理不可說不快，尤其蔣萬安及具有工程背景的副市長李四川當晚即到場指揮救災，由市府協助安置受災戶，並說明接下來的後續安置，讓災民有「市長與我們同在」的感受。

不過，蔣市府須扮演受災戶後盾，盡速讓災民恢復正常生活，進而協助災民重建家園、協助市民為自己的權益把關，防範建商利用重建撈回賠償的財損，並解決包括損鄰案建商球員兼裁判、監督困難等法令不足問題，長遠來看更要為北市甚至工程界立下法制規範，防範類似事件發生。

上任不到一年，從今年五月新建案旁的崇德街天坑、地下管線破洞導致的南京西路天坑，到近期因建商施工不慎造成萬華昆明街道路塌陷、大直街民宅傾斜沉陷，儘管背後原因不同，但市府面對公安危機更應拿出魄力，落實清查、巡查，讓民眾安心，也重拾市民對政府的信心。

大直民宅傾斜 基泰建設 蔣萬安 天坑 雙城論壇 李四川 公安

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