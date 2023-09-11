基泰董座辭職快閃 北市府今再聲請假扣押

基泰建設在台北市大直的建案上周四造成鄰樓塌陷，公司高層神隱多日，董事長陳世銘昨天終於現身記者會，鞠躬道歉並宣布辭職，但未多做說明就離場，全場錯愕。台北市長蔣萬安說：「這是要負起責任的時刻，不是辭職離開的時刻。」

北市府預計今天向基泰提第二波假扣押聲請，擔保金由市府先墊付，防止基泰脫產、逃避賠償。市府前天向基泰建設聲請假扣押六一九五萬餘元，基泰稱已提出一億元，高於該金額。蔣萬安強調「事實不容混淆」，第一波假扣押是北市府代墊求償部分，後續還有廿五戶受災戶求償與重建，北市府一定全力確保受災戶權益。

災民租屋 基泰付三年租金

大直民宅塌陷第三天，市府與基泰昨天上午開會達成三項初步共識，包括基泰同意提撥一億元，由北市法制局指定的台北富邦銀行信託，支應所有的救災、復原與安置經費。房屋受損的廿五戶，不論是重建還給住戶或由市府公辦都更，基泰全力配合；受災戶在外租房，基泰願付三年租金。

基泰建設總經理馮先勉回答問題時淚灑會場。記者邱德祥／攝影

董座快閃 總經理淚灑當場

基泰是上市公司，在證交所要求下，陳世銘與總經理馮先勉、會計經理林家正昨天下午出席重訊記者會。陳世銘說，基泰第一優先是關心鄰居安全，第二是工地安全，所幸都獲得保障；為對社會大眾和股東負責，他辭去董事長一職，「所有責任他一人承擔」，隨後就離場。

馮先勉在回應陳世銘請辭，駁斥外界的神隱、門神說，以及是否對受災戶趁火打劫時，多次語帶哽咽、拭淚，情緒激動到說不出話來。

蔣萬安指出，若基泰建設要展現誠意，應該要出來面對住戶，像發放慰問金、了解民眾需求。北市副市長李四川表示，後續會就改建經費等部分，做法律上的處分。

若居民有意願 可公辦都更

針對基泰曾向受災戶提出合建意向書惹議，李四川說市府尊重住戶想法，會站在受災戶這一方。北市都發局長王玉芬則說，市府全力協助住戶公辦都更，「沒有基泰來幫忙的選項」。近日會辦說明會，主要針對傾斜下陷建物，附近建物老舊，若居民有意願可一併公辦都更。

基泰大直建案監造人兼設計人王德生曾任台北市建管處科員，被質疑球員兼裁判。馮先勉表示，不了解監造人曾在哪些地方任職。

中華民國大地工程技師公會、台北市土木技師公會等今天起將協助市府逐一清查全市一八二處工地。大地工程理事長施志鴻表示，已分配到四十多處工地，將進行為期一周的工地清查，調查工地連續壁、地質及地盤改良狀況等，會更深入看與地下工程相關的施工，先前六月抽查過的，都會再看一次。

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