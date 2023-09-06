鐵窗晚年／高齡犯罪 坐牢怕老死獄中

過去十年台灣發生近百件長照慘劇，另一方面，六十五歲犯罪人數，十年增加近二點八萬人，截至今年六月底，全國監獄裡六十歲以上收容人有四七五二人；近年來，高齡者因竊盜等輕罪被判刑，卻因經濟困難未聲請易科罰金而入獄服刑的比率較年輕者高。

社會出現老、病、貧現象，高齡犯罪也呈現成長趨勢，監獄內更面臨收容人高齡化、需要照護者人數漸增的挑戰。

台中監獄六十五歲以上高齡受刑人多達廿幾位，均由附設培德醫院廿四小時看護照顧，但身陷囹圄的高齡受刑人非普通病患，尤其多數幾乎已無直系親屬或被放棄，有受刑人幫臥病在床的「同學」寫廿多封信給其家人，希望藉親情支持，激起對方求生意志，無奈毫無回音。

監獄中的高齡受刑人有人原就和親人疏離、甚至孤老無親人在世，這幾年不乏病死在獄中者，還有不少人深怕在獄中老死、陷入憂鬱者，監獄醫療體系已不單單照顧生理健康，重視其心理也已成趨勢。

另以高雄二監來說，收容約一千九百人，需進入病舍調養者，就有一三○人上下，約占總收容人的百分之六至七。監獄內的高齡、行動不便收容人的照護問題挑戰大，監獄管理員難負荷，「同學照顧同學」成為解方。