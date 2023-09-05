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斜槓人生…辭職當網紅 翻身有幾人

聯合報／ 記者鍾張涵／專題報導
四年前辭職當專職YouTuber的關韶文表示，年輕人一定要存錢，想創業也一定要做差異化。記者許正宏／攝影
四年前辭職當專職YouTuber的關韶文表示，年輕人一定要存錢，想創業也一定要做差異化。記者許正宏／攝影

廿九歲的關韶文四年前決心辭職當專職YouTuber前，已花了一年半進行成敗得失風險規畫，他不是毫無準備就離職做網紅，「我有朋友辭職全力做，結果頻道沒人看、沒賺到錢！」他說，「年輕人一定要存錢，想創業也一定要做差異化。」

四年光陰，關韶文讓自己從大學畢業負債五十萬元、默默無聞的職場社畜，翻轉成有工作室的自媒體，YouTube粉絲數約四十五萬，有固定節目邀請通告藝人，出了本書，還在台北擁有合計約四千萬元價值的兩套房，當包租公。

關韶文說，自己從小有憂患意識，高三時奶奶罹癌，父親卻又因金融海嘯失業，家境落至「快付不出醫藥費」的地步，因此青少年時期過著「對金錢充滿危機感」的日子。

物價上漲、青年窮忙，他一路見證青年無力感，看見許多人周一到周五晚上去喝一杯五百元的酒，卻拚十一點多搭捷運回家，自認買不起房乾脆精緻窮、躺平，或安靜離職

他感慨，「我想告訴年輕人，你如果選擇成為這樣的人，希望這是你深思熟慮的決定，不要後悔，為自己負責。」

人力銀行調查顯示，台灣超過四成上班族想當網紅，廿歲以下比率更高達八成，不少人開始用各種方法想跳脫目前職涯、在收入上另闢蹊徑，包括斜槓、當網紅、甚至炒股炒房。

問題是失敗者眾。關韶文以自身例子強調，每一決策都應環繞三個關鍵思維，「進行風險評估」、「學會理財」、更重要是「要有目標」。

「你可以不喜歡自己的工作，但生活要有目標。」他說，許多青年一邊罵大環境、一邊打混，替人生找藉口、抄捷徑，卻連寫創業企畫書都懶。

他鼓勵青年應扎根努力，穩健規畫未來，才能脫貧，「手上每個不喜歡的事情，都是為了以後做更喜歡的事情。」

青年 網紅 安靜離職 YouTuber 金融海嘯 職涯 上班族

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