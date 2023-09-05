「問薪無愧、力不從薪」 存不了錢就等繼承

「網路流傳一些成語新解：問薪無愧、力不從薪，」台灣大學商學研究所兼任教授詹文男感慨分享，以前農業時代講求多子多孫，即所謂「養兒防老」，但如今形勢大變，出現許多整天在家啃老的「尼特族」，退休族群得注意「養老要防兒」。

詹文男還分享「成語新解」：若薪資低到讓人上班摸魚毫無愧疚感，叫「問薪無愧」；對工作提不起興趣，沒有幹勁，叫「力不從薪」；當親友詢問月薪時有點害怕，叫「提薪吊膽」。

這是台灣年輕人如今的生活寫照。

瑞士洛桑管理學院（ＩＭＤ）最新競爭力報告顯示，台灣在六十四個受評比國家中排名第六，創二○一二年來最佳，但其實是靠「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」三大指標進步拉動，「經濟表現」卻自二○二二年第十一名滑落至二○二三年的第廿名。

起薪低 零存族青年逾2成

ＩＭＤ還在「經濟表現」細項中，詳列諸如「實質ＧＤＰ成長率」、「不在學亦不在職的青年比率」、「城市生活成本指數」等十大項目，台灣表現特別差、排名都落入倒數十幾名，是「弱勢項目」。

工作起薪低，城市生活成本高，家庭可支配所得低，難怪民間機構yes123求職網調查顯示：卅九歲以下勞工，從二○一九至二○二三年間，出現財務赤字比率高達百分之卅八點一，個人平均存款僅十二點四萬元，零存族更高達兩成以上，有百分之廿二點一。

生活大不易。花蓮一名四十多歲的美睫師就透露，自己女兒在家無所事事成了典型「尼特族」，雖然後來跟她一起學做美睫美甲賺錢，孰料疫情時生意一落千丈，全家收入銳減，她前幾年嘗試買小套房投資兼出租，想跟一波炒房行情，再不濟也能讓小孩繼承房子。

等繼承 已是一般家庭課題

這成為台灣新現象。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，市場上繼承移轉數量正明顯增加，加上二○二二受疫情衝擊，死亡人數明顯增加，統計前五月的繼承移轉不僅創新高，增長速度也是近廿年最快速，反映繼承這件事已是台灣一般家庭新的課題。

信義房屋統計過去廿年房屋繼承移轉年度變化，平均增長率約百分之四點八，今年前五月繼承移轉棟數為三點二萬棟，創下同期的歷史新高，年增率高達百分之廿二。

想暴富 若無規畫不易成功

「存不了錢乾脆等繼承」成為ＢＢＳ熱門討論串。但曾敬德提醒，年輕人等繼承很不容易，因為台灣平均餘命近八十歲，「阿公阿嬤不在了，也是叔叔伯伯阿姨這輩繼承，且早年小孩子生得多，往往要賣掉才能平均分配。不過多數年輕人要繼承可能很不容易，建議還是要靠自己規畫。」

沒有父母奧援，台灣青年漸漸發展出幾種樣態，除「等繼承」族群，還延伸出及時享樂派「精緻窮」，找尋斜槓工作或想當網紅的「快速致富」族、恐誤入歧途的邊緣少年，以及乾脆遠走他鄉的「出走族」。