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終結世代貧窮 必須整合安全網
國外俗諺說，養大一個孩子需全村力量，解決兒少貧窮，仰賴各部會共同打造支持系統。第一線社工認為，兒少問題背後是各種家庭困境，如就業、醫療、藥酒癮等問題，需跨部門網絡合作，建立完整支持系統，才能為孩子構築安心成長的環境。
台東家扶中心社工督導林嘉梅表示，貧窮家庭多面臨複雜且多重困境，例如家長疲於打工，無力顧及孩子的教育，需學校體系協助；孩子下課回到家，無人陪伴，易衍生犯罪，便需社福體系打造安全社區據點。家中若有需照顧的長輩，要避免孩子變成「年輕照顧者」，牽涉醫療與長照資源。
「有三個體系可優先強化，學校、社區和醫院」。東海大學社工系教授呂朝賢說，學校與兒少相處時間長，可增設社工師，了解兒少家庭狀況；村里長熟悉社區，可協助媒合資源；醫院社工或護士遇到家中有狀況的新生兒，可從出生及早追蹤、導入資源協助。
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