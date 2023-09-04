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被迫要長大 放學先顧中風阿嬤

聯合報／ 記者林奐成洪欣慈／專題報導
記者走訪家戶所得較低的數個縣市，發現家長失能、藥酒癮或虐兒的脆弱家庭，經過這場百年大疫情況更惡化，孩子難專注學業、被迫長大。圖非新聞當事人。記者季相儒／攝影
記者走訪家戶所得較低的數個縣市，發現家長失能、藥酒癮或虐兒的脆弱家庭，經過這場百年大疫情況更惡化，孩子難專注學業、被迫長大。圖非新聞當事人。記者季相儒／攝影

弱勢家庭為何難脫貧？記者走訪家戶所得較低的數個縣市，發現家長失能、藥酒癮或虐兒的脆弱家庭，經過這場百年大疫情況更惡化，有孩童需長時間照顧家中長者，無法專注學業，成為「被迫長大的一群」，恐影響往後發展，更難擺脫貧窮夢魘。

在收入較低的花東，兒少受虐比率高於其他縣市，疫情期間更為嚴峻。據衛福部「兒童及少年保護案件受虐者人數」統計，二○二一年台東縣平均每一萬名兒少中，有八十七點六人是保護案件受虐者，全台最高；花蓮縣為五十八點七人，全台次高。

花蓮慈濟醫院小兒部醫師朱紹盈觀察，弱勢家庭多為單親、隔代或隔隔代教養，從事低收入工作，疫情經濟不穩定，更衍生中年酗酒及家暴。現今離婚率高，夫妻帶著各自的小孩組成重組家庭，更可能出現家內性侵等高風險問題。

至於西部的嘉義縣，二○二一年平均每戶可支配所得七十九點二萬元，全台倒數第三。嘉義家扶中心社工督導黃碧玉服務的一個隔代家庭，祖母扶養就讀國中的孫子，但去年祖母中風臥床，少年變成照顧者，「他一天的開始是準備早餐，放學回家先幫阿嬤換尿布」，社工網絡提供協助，才能度過難關。

鄰近的雲林縣也面臨人口外流與老化。雲林家扶中心社工督導歐厚成說，約百分之五扶助家庭，孩子必須照顧生病臥床的祖父母，「他們學習表現都不好，因為家裡有太多事情要處理，讓人覺得不捨」。

家扶基金會社工處處長陳乘斌指出，家扶調查發現，疫情間許多孩子心理健康出狀況，因需負起家庭照顧責任，政府「社會安全網」得投入更多資源，幫助脆弱家庭。

疫情 社工 嘉義 弱勢家庭 隔代教養 家扶基金會 衛福部

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