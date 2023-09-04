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台灣陷入「體感貧窮」 三大困境迫切待解

聯合報／ 記者洪欣慈林奐成鍾張涵／專題報導
教育與工作無法幫助脫貧，台灣陷入「一代窮代代窮」的困境。記者曾原信／攝影
教育與工作無法幫助脫貧，台灣陷入「一代窮代代窮」的困境。記者曾原信／攝影

衛福部統計，台灣低收入戶人數連續十年下降，二○二二年僅占總人口百分之一點二五。數據上看起來，台灣貧窮人口逐年減少，但專家直言，台灣正陷入「體感貧窮」，經濟成長果實只有科技業有感，低薪和高物價造成更多近貧黑數，兒少貧窮、工作窮忙、高齡貧窮更是台灣迫切待解的三大困境，「國家富了，民眾仍苦哈哈」。

疫情加劇貧窮世襲

本報採訪團隊走訪各縣市，看見貧窮成因一環扣一環，並非「不夠努力」可說清楚。「貧窮世襲」是兒少難題，家扶基金會統計，二○二二年近百分之十二的扶助家庭，上一代也是低收入等貧戶背景，代代複製貧窮。

家扶基金會社工處處長陳乘斌說，台灣存在嚴重的機會不均，兒少家庭和教育資源落差持續拉大，孩子從小生理到學習都掉隊。疫情後更加劇不平等，脆弱家庭無存款、從事的勞力密集工作疫情間最受衝擊，也無能力協助孩子線上學習、購買教育商品。

只靠工作難以脫貧

工作也不再是脫貧解方，台灣許多年輕、中壯年族群正面臨窮忙困局。勞動部統計，二○二二年大學畢業生第一份工作均薪僅三萬一千元，百分之廿四點九的大學畢業生首月薪水為基本工資。房租、物價卻持續飆漲，今年一至七月消費者物價指數（ＣＰＩ）平均較去年同期漲百分之二點二六。

台灣無貧困推進協會研究專員謝宏偉指出，蔡政府連續六度調整基本薪資，但是，台灣人的法定時薪或是最低薪資依然比不上日韓兩國，人均ＧＤＰ成長和一般民眾所得不成正比，加上通膨趨勢、支出節節攀升，是台灣人陷入「體感貧窮」主因。

貧富差距6.15倍 10年新高 製表／洪欣慈
貧富差距6.15倍 10年新高 製表／洪欣慈

高齡貧窮人數增加

工作窮忙若未在青壯年時解決，低薪、無殼、無存款等多重困境交織，老年時恐陷入「高齡貧窮」。衛福部統計顯示，低收入戶人數雖然逐年下降，但其中高齡者占比與人數卻持續攀升，占全體低收入戶人數比率從二○一一年的百分之八增加到二○二二年的百分之十五點八，衍生照顧悲歌、高齡犯罪等問題。

東海大學社工系教授呂朝賢表示，過去長輩依賴家庭支持，但少子化下家庭能提供的支援將愈來愈薄弱，「老年貧窮會更嚴峻，再也沒有養兒防老這件事」，健全年金保障、改善工作貧窮將是防範關鍵。

呂朝賢也說，許多國家近年都發現，若僅以可支配所得劃定貧窮線，難反映民眾生活實況。

例如歐盟開始關注「主觀貧窮」，訪查民眾實際開支，詢問民眾每月需多少錢才能活得像一般人。面向涵蓋居住、教育、工作、社會連結等，並考量地區差異，以提供政策支持，趨勢值得台灣關注。

聯合報今起一連三天推出「貧窮台灣」系列專題，深入剖析台灣貧窮困境，為在角落辛苦生存的弱勢者尋找解方。

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