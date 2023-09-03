新聞眼／營建署打高空 地方執法亂了套

高雄城中城大火釀四十六死，這是台灣死傷第二高的火警事故，當初「城中城」沒有管委會，無法徹底執行消防安檢；內政部營建署為亡羊補牢，通令全國高樓執行公安申報，政令一出，隨即引發「鐵門之亂」，違規鐵門拆與不拆，營建署閃爍其詞，地方執法態度不一，才是民怨所在。

屋齡四十年的城中城大樓，大火事後檢討發現，早在二○一九年高雄市消防局要進行消防安檢，但大樓入口處設鐵門，安檢人員不得其門而入，加上沒有管委會，導致空有稽查制度，卻無法執行安檢，重大傷亡悲劇已無法挽回。

當時檢討發現十六層以上高樓才要公安申報，營建署通令今年起，逐年擴大公安申報對象，宣示中央要認真執法，但營建署只發公文，各縣市各做各的，像雙北與台中市要全面執行，台南市則依屋齡、桃園市依樓層分兩年執行，上演一國多制。

往外推的住宅鐵門會不會妨礙逃生？更是眾說紛紜，負責公安申報的大樓管委會、執行公安檢查的建築師、技師，甚至地方政府各唱各的調，連委外檢查的技師執法標準都鬆緊不一，因而掀起濤天民怨；有地方政府行文中央請示，營建署直到公安申報結束四個月了，才發新聞稿楬櫫檢查標準。

更誇張的是，地方函請中央解釋防盜鐵門怎樣才算妨礙逃生動線？營建署回覆「就個案事實依法認定」，這回答有說等於沒說，要用什麼法？算不算違規？營建署似乎惜字如金，喜歡跟地方打高空。

公安加嚴沒人反對，但往年民眾裝鐵門不警告、不取締，如今違規要開罰六萬到卅萬，這股民怨要如何化解，考驗內政部的智慧。政府訂定政策目標，但要如何真正讓政策「落地」，不淪為虛應故事，才是關鍵。