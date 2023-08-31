福島海產掀食安隱憂…他出1奇招問網「這樣敢吃嗎」 眾人秒點頭：吃到痛風

日本於8月24日開始排放核汙水，鄰近國家反彈聲不斷，大陸下令禁止進口日本水產品，民眾反日情緒升高；南韓和台灣民眾則引起大量「搶鹽」效應。在各國民眾人心惶惶之際，一位網友在PTT上「出奇招」，詢問其他人若是「低價出售福島海鮮」會不會埋單；見此，眾人熱烈討論，不少人更直呼「便宜治百病，吃爆」、「檢驗合格，便宜一半，絕對搶爆」。

一位網友在PTT上發文表示，俗話說「便宜治百病」，幾年前引起話題的「美國牛」、「萊豬」都很便宜，民眾也吃得很開心，而近期「日本排放核汙水」又掀起一波食安危機，讓原PO不禁問道：「如果福島海鮮賣你五折，頂級沙西米（生魚片）只要銅板價，這樣你敢吃嗎」？

貼文一出，引起網友熱烈回應，多數網友表示，若該海產有通過國家檢驗，並能以相對低廉的價格入手「一定吃爆」，「來，便宜賣我一定吃爆」、「便宜治百病，吃爆」、「吃到痛風為止囉」、「這種被關注的才安全，平常垃圾吃都當沒事」、「檢驗合格，便宜一半，絕對搶爆」、「測的出異常放射線數值嗎？沒有怕個屁」、「我唯一害怕的就是買不到」、「我就問…有什麼理由不買」、「一些化學東西大家都吃了，只要檢驗沒問題，吃有什麼關係」。

也有人提出過往經驗，直指台灣食安問題太頻繁「都吃到有抗體了」，「便宜的萊豬在哪，你有看過嗎」、「萊豬進口都管不好了，還相信政府XD有夠蠢」、「當初美牛一群人在反，看看現在，好市多還不是賣翻」、「吃爛，反正鬼島食品都吃這麼多了，身體也內建元素週期表，多少也有點抵抗」、「這倒是吃爆，不然要吃台灣加工品嗎？核廢水有比電鍍水毒嗎」、「地溝油都吃幾年了？沒差這點」、「萊牛豬爐渣米地溝油塑化劑都吃了，輻射水而已有什麼好怕的」。

不過仍有民眾抱有疑慮，直呼「不吃呀，傻子才相信政府會驗」、「確定拿來台灣有銅板價？就算銅板價也不吃」、「不了，我吃日本海那側的」、「所以我不吃來路不明便宜貨」、「過幾年你會痛恨吃便宜海鮮的你」、「貴的說不定也有問題，你這麼相信沒問題喔」。