「山道猴子的一生」為何爆紅？作者Eric Duan不可不知的5大擴散推手
image source:翻攝YT／Eric Duan
文／姜雅馨
近期在YouTube竄紅的「山道猴子的一生」因為探討年輕人背負學貸、卡債，為了滿足自己的虛榮心仍不惜借貸購買重機，斥資改車跑山，甚至寧願被當成女友提款機，最終淪落到親友盡離，騎車時外拋身亡的下場，截至目前為止上下集分別累積293萬、275萬人次觀看。
《DailyView網路溫度計》這次也透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看「山道猴子的一生」從哪裡開始竄紅，網路上大家都在討論什麼，一起來看看吧！
「山道猴子的一生」突然爆紅？關鍵來自這5個推手頻道
除了YouTuber「Eric Duan」本身的YouTube頻道之外，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一週「山道猴子的一生」傳播趨勢總聲量，可以發現PTT八卦版、PTT漫畫聊天版、《ETtoday新聞雲》臉書粉絲專頁、巴哈姆特哈拉區-場外休憩區及《遊戲角落》臉書粉絲專頁為近7日帶動「山道猴子」討論聲量的其他主要來源，其中8月14日PTT漫畫聊天版就累積3,549筆網路聲量，也是讓這股話題迅速竄紅的關鍵。
image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
「山道猴子」一週飆破4.5萬筆討論！全家正名運動登聲量高峰
「山道猴子的一生」到底有多紅？從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一週「山道猴子的一生」聲量趨勢，可以發現短短7天就創造45,420筆網路討論聲量，討論趨勢也隨著日期不斷遞增。
其中8月16日「山道猴子」掀起網友廣大討論「真有人做超商買重機？」，YouTuber小尾巴還特別製作「山道猴子的一生」插曲《妳是我永遠過不去的彎》，讓觀眾爆笑表示，「不愧是要顏值有才華，要歌聲有才華的小尾巴」、「毫無技巧全是感情，2023年唯一感動百萬人金曲」、「可以跟原作者合作拍成宣傳片了，絕對是票房大作」，網路聲量累積13,430筆。
8月17日全家便利商店針對「山道猴子的一生」男主角穿著「FartingMart」制服跟風發聲，正名「我是FamilyMart不是FartingMart」，最後還不忘hashtag「莫忘初衷」，讓網友紛紛朝聖留言「完全跟上進度ㄟ」、「笑死，小編真的很會」、「小編要聯名了嗎」，網路聲量累積逾15,217筆。
image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
「山道猴子的一生」道盡感情、友情等價值觀！網爆共鳴：莫忘初衷
另由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統分析近一週「山道猴子的一生」熱門關鍵字，也可以發現虛榮心、重機、改車、跑山、網紅、借錢、劈腿、阮經天、真人版、超商、莫忘、初衷、寫實、共鳴、爆紅、神作等，「山道猴子的一生」除了以虛榮心貫穿整部作品，劇情講述年輕人為了維持網紅形象，不惜借錢也要買重機、改車跑山，不僅埋藏許多跑山車友用語，短短1小時也道盡金錢、感情、友情等價值觀，阮經天還答應如果劇本好願意演出真人版，不僅成為近期網路爆紅神作，也被觀眾留下「寫實神作」、「共鳴」等好評，「莫忘初衷」也成為網路流行用語。
image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月11日至2023年08月17日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『山道猴子的一生』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
延伸閱讀
✎ 推薦／跟著慈妹、郭婞淳開心跑起來！加入【永續讚市】成為全台最強勝負師
✎ 「山道猴子的一生」真人版演員找到了？阮經天IG限動8字回應 網友敲碗嗨翻
跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？
小孩子才慢慢爬文搜尋！
聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】
一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8
想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】
給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言