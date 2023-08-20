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「山道猴子的一生」為何爆紅？作者Eric Duan不可不知的5大擴散推手

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source:翻攝YT／Eric Duan

文／姜雅馨

近期在YouTube竄紅的「山道猴子的一生」因為探討年輕人背負學貸、卡債，為了滿足自己的虛榮心仍不惜借貸購買重機，斥資改車跑山，甚至寧願被當成女友提款機，最終淪落到親友盡離，騎車時外拋身亡的下場，截至目前為止上下集分別累積293萬、275萬人次觀看。

《DailyView網路溫度計》這次也透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看「山道猴子的一生」從哪裡開始竄紅，網路上大家都在討論什麼，一起來看看吧！

「山道猴子的一生」突然爆紅？關鍵來自這5個推手頻道

除了YouTuber「Eric Duan」本身的YouTube頻道之外，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一週「山道猴子的一生」傳播趨勢總聲量，可以發現PTT八卦版PTT漫畫聊天版《ETtoday新聞雲》臉書粉絲專頁巴哈姆特哈拉區-場外休憩區《遊戲角落》臉書粉絲專頁為近7日帶動「山道猴子」討論聲量的其他主要來源，其中8月14日PTT漫畫聊天版就累積3,549筆網路聲量，也是讓這股話題迅速竄紅的關鍵。

「山道猴子的一生」近一週傳播趨勢-總聲量

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「山道猴子」一週飆破4.5萬筆討論！全家正名運動登聲量高峰

「山道猴子的一生」到底有多紅？從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一週「山道猴子的一生」聲量趨勢，可以發現短短7天就創造45,420筆網路討論聲量，討論趨勢也隨著日期不斷遞增。

其中8月16日「山道猴子」掀起網友廣大討論「真有人做超商買重機？」，YouTuber小尾巴還特別製作「山道猴子的一生」插曲《妳是我永遠過不去的彎》，讓觀眾爆笑表示，「不愧是要顏值有才華，要歌聲有才華的小尾巴」、「毫無技巧全是感情，2023年唯一感動百萬人金曲」、「可以跟原作者合作拍成宣傳片了，絕對是票房大作」，網路聲量累積13,430筆。

8月17日全家便利商店針對「山道猴子的一生」男主角穿著「FartingMart」制服跟風發聲，正名「我是FamilyMart不是FartingMart」，最後還不忘hashtag「莫忘初衷」，讓網友紛紛朝聖留言「完全跟上進度ㄟ」、「笑死，小編真的很會」、「小編要聯名了嗎」，網路聲量累積逾15,217筆。

「山道猴子的一生」近一週聲量趨勢變化

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「山道猴子的一生」道盡感情、友情等價值觀！網爆共鳴：莫忘初衷

另由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統分析近一週「山道猴子的一生」熱門關鍵字，也可以發現虛榮心、重機、改車、跑山、網紅、借錢、劈腿、阮經天、真人版、超商、莫忘、初衷、寫實、共鳴、爆紅、神作等，「山道猴子的一生」除了以虛榮心貫穿整部作品，劇情講述年輕人為了維持網紅形象，不惜借錢也要買重機、改車跑山，不僅埋藏許多跑山車友用語，短短1小時也道盡金錢、感情、友情等價值觀，阮經天還答應如果劇本好願意演出真人版，不僅成為近期網路爆紅神作，也被觀眾留下「寫實神作」、「共鳴」等好評，「莫忘初衷」也成為網路流行用語。

「山道猴子的一生」近一週熱門關鍵字

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月11日至2023年08月17日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『山道猴子的一生』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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山道猴子 山道猴子的一生

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