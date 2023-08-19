追焦手跟拍 車友更愛跑山 帶動山道經濟聚落

「幹ＸＸ，騎卡慢ㄟ啦！」「幹譙阿嬤」的國罵在車友界耳熟能詳，台三線「阿婆彎」也因此聞名，柑仔店前成了車友們休息賞風景的聚集平台。而凝聚山道熱情的關鍵角色，則是蹲站在山邊排水溝的「追焦手」，他們拍下車友壓車過彎的英姿，車友和攝手間的交流，也帶動山道經濟聚落。

車齡七年的阿龍說，跑山運動之所以熱情不減，幕後推手是一群追焦手。剛學跑山時，意外在社群網站發現自己過彎的畫面，驚訝之餘也自覺「真的是帥爆了」，之後都會主動向攝手索取照片。

追焦攝手詹先生說，車友和攝手都有社團和ＬＩＮＥ群組交流，提供跑山的時間、地點給攝手們參考，曾有車友看到喜歡的照片，會以數百或至千元購買鼓勵攝手，但大部分攝手都是無償提供照片。

車友聚集跑山，也帶動經濟聚落。車友阿勇舉例，北宜公路財茂灣的咖啡廳和石牌縣界公園之所以受歡迎，主要是有小吃攤和廁所，至於台七乙線和台三線獅潭段區間測速終點雖有空地可休息，但沿線空間小、沒小吃攤，連上廁所也不方便。