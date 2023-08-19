聽新聞
test
0:00 / 0:00

追焦手跟拍 車友更愛跑山 帶動山道經濟聚落

聯合報／ 記者黃羿馨陳俊智呂慧瑜／連線報導
車友壓車過彎。圖／劉嘉斌提供
車友壓車過彎。圖／劉嘉斌提供

「幹ＸＸ，騎卡慢ㄟ啦！」「幹譙阿嬤」的國罵在車友界耳熟能詳，台三線「阿婆彎」也因此聞名，柑仔店前成了車友們休息賞風景的聚集平台。而凝聚山道熱情的關鍵角色，則是蹲站在山邊排水溝的「追焦手」，他們拍下車友壓車過彎的英姿，車友和攝手間的交流，也帶動山道經濟聚落。

車齡七年的阿龍說，跑山運動之所以熱情不減，幕後推手是一群追焦手。剛學跑山時，意外在社群網站發現自己過彎的畫面，驚訝之餘也自覺「真的是帥爆了」，之後都會主動向攝手索取照片。

追焦攝手詹先生說，車友和攝手都有社團和ＬＩＮＥ群組交流，提供跑山的時間、地點給攝手們參考，曾有車友看到喜歡的照片，會以數百或至千元購買鼓勵攝手，但大部分攝手都是無償提供照片。

車友聚集跑山，也帶動經濟聚落。車友阿勇舉例，北宜公路財茂灣的咖啡廳和石牌縣界公園之所以受歡迎，主要是有小吃攤和廁所，至於台七乙線和台三線獅潭段區間測速終點雖有空地可休息，但沿線空間小、沒小吃攤，連上廁所也不方便。

台三線 社群 測速 北宜公路

延伸閱讀

山道猴子也怕鬼？彰化139線5年奪15命 鬼月3天0事故

戲如人生…「山道猴」爆紅 網友坦言類似劇情在這社團頻上演

夜間跑山噪音熱點 雲林縣7月開14張罰單 最吵分貝破百

「山道猴子」爆紅 台南知名跑山道龍崎182線安全改造

相關新聞

熱門山道違規多 騎士死傷頻傳

「山道猴子的一生」動畫暴紅，也讓國內「跑山」文化受到檢視，包括台七乙線、北宜公路、嘉義台三線阿婆彎、台南一八二線龍崎段等...

「山道猴子」危險炫技 車友夢魘

每逢假日，各地知名山道聚集成群車友交流，被視為「山道猴子」的騎士，被車界視為違規釀禍的惡靈，車友指「猴子」沒有齊全裝備，...

追焦手跟拍 車友更愛跑山 帶動山道經濟聚落

「幹ＸＸ，騎卡慢ㄟ啦！」「幹譙阿嬤」的國罵在車友界耳熟能詳，台三線「阿婆彎」也因此聞名，柑仔店前成了車友們休息賞風景的聚...

山道猴子也怕鬼？彰化139線5年奪15命 鬼月3天0事故

彰化縣道大彰路（139線）向來是「山道猴子」活躍路線，車禍傷亡事件不斷，最近兩個月來，即奪走3條年輕生命，累計5年來，車...

戲如人生…「山道猴」爆紅 網友坦言類似劇情在這社團頻上演

YouTuber創作者Eric Duan在7月時推出了「山道猴子的一生」動畫，因劇情寫實引起車友共鳴，近日下集上線兩部影...

避免182線成「山道猴子」翻版 旗山警搭時事製圖宣導

近日網路上一部「山道猴子的一生」影片爆紅，描述車友在山區騎改裝機車飆速，最後卻不幸車禍身亡的寫實劇情，讓上下兩集已破60...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦