農業部：農產品銷陸已大幅減少

中國大陸對台進行貿易壁壘調查，外界推測可能是ＥＣＦＡ喊卡的前兆。由於台灣不少農漁產品被列入ＥＣＦＡ早收清單，一旦喊卡，對我國農業衝擊不小。農業部部長陳吉仲過去受訪時就曾說過，對此已有所準備。農業部國際司副司長洪曉君昨也證實，農業部已備好因應策略。不過洪曉君強調，基本上ＥＣＦＡ出口比率非常低，也非我國輸陸的主要項目。

根據ＥＣＦＡ列出的早期收穫清單，中國大陸同意對台灣開放包含：石化塑膠、運輸、機械、紡織、農漁業等五百三十九項產品，享有關稅優惠。

原有關稅從最高百分之三十五到最低百分之二不等，平均關稅約在百分之六點四，分三年逐步降至零關稅，也就是說，近幾年，列入早收清單的產品出口大陸，都已經不用被課以關稅。一旦ＥＣＦＡ中止，台灣這些早收紅利都將消失。

由於列在早收清單的農漁產品，不少都是在綠營執政縣市，因此也會受到較大衝擊。

大陸學者更解讀，若是大陸對台灣的水產品、果蔬產品採取限制措施，則將實現對綠營縣市的「精準打擊」。由於今年適逢大選年，也可能產生政治效應。

由於這幾年來兩岸關係不睦，多次傳出ＥＣＦＡ可能中止，台灣不少農漁產品因檢疫及藥殘問題，包括鳳梨、石斑魚等遭到對岸暫停進口。對此，陳吉仲今年四月接受網媒「新聞不芹菜」專訪時表示，已盤點過約一千項農產品，「不是都能進來」，且農產品出口對中國大陸的依賴已大幅減少。

陳吉仲當時表示，若日後兩岸針對此議題談不攏，必須依照ＷＴＯ架構跟遊戲規則洽談，台灣也有所準備。他提及，台灣農產品出口至中國大陸市場已大幅減少，最高是二○一八年增到兩億一千多萬美元，約新台幣六十幾億元，但截至去年，只剩下五千九百多萬美元，且出口的產品裡面，很多都不是農產品，如皮革也放在農產值裡面。