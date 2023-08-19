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傳產危機／業者憂…若無ECFA 石化、紡織競爭力盡失

聯合報／ 記者何醒邦/台北報導
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。記者劉學聖／攝影
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。記者劉學聖／攝影

大陸商務部控訴台灣對大陸的貿易限制措施涉嫌違反ＷＴＯ規定，將依有關規定研究中止或部分中止ＥＣＦＡ項目下，給予台灣產品的關稅優惠。業界表示，若ＥＣＦＡ被取消，石化與紡織業首當其衝，台廠面對日、韓等對手，將完全失去競爭力。

石化公會稱，由於ＰＣ塑料是ＥＣＦＡ早收清單項目之一，之前台廠輸陸是零關稅，現因反傾銷稅的關係，至少要加上百分之十六點九到百分之廿二點四不等；而大陸ＰＣ進口市場主要以台灣、南韓、日本為主，但日韓因有加入ＲＣＥＰ，目前ＰＣ關稅才百分之二點五，台灣一旦被課徵雙位數反傾銷稅後，面對日韓將完全沒有競爭力。

石化產業是一整套從上游到下游完整的供應鏈，也都是就近外銷，台灣因為市場太小，若要有量產規模，一定要外銷出口；而ＰＣ一旦出口不利，勢必也會影響其他石化原料的生產，對產業影響甚巨，期盼政府給予協助，公會也會爭取延續ＥＣＦＡ。

紡織業者指出，截至二○二二年底，中國大陸仍是台灣紡織品的第二大出口市場，出口值約十二點六億美元，占出口比重約百分之十四；再從早收紡織品出口大陸金額來看，二○二二年是十點三億美元，雖較二○二一年衰退約百分之十四，但整體出口值也超過八成。

紡織業者說，由於國內多數大型紡織廠，皆已轉至東南亞設廠，所以可能對中小型紡織企業會比較有影響，但還需要進一步觀察。

工總則提出兩點看法。自二○一一年以來，ＥＣＦＡ為兩岸經貿合作扮演重要角色，企業界多希望ＥＣＦＡ能延續，甚至進一步推進。再者，兩岸目前缺乏溝通，以致經貿事務無法透過既有機制解決，近年大陸對台經貿舉措，包括加工食品註冊、農漁產品輸陸、貿易壁壘調查、反傾銷等問題，對台灣經濟都造成一定影響。

因此，工總建議，政府現階段可加強和民間合作，透過多元管道，例如智庫、經貿團體等，增加與大陸溝通。

三三會理事長林伯豐前天也指出，台灣與大陸不應該敵對，特別是在大陸對台祭出反傾銷措施後，還有下一步是否片面取消ＥＣＦＡ的疑慮，台灣應站在對我們有利的立場發揮優勢，但不必去挑釁，兩岸才會進步。

金寶集團董事長許勝雄也表示，ＥＣＦＡ不會單方面說取消就取消，因為重新恢復困難度更高，但台灣需要謹慎因應，做好規畫。

ECFA 兩岸關係

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