專家：陸商務部首次談ECFA 很不尋常

大陸商務部、國台辦近日表態，再掀大陸是否中止ＥＣＦＡ的擔憂。中經院區域發展研究中心主任劉大年指出，大陸針對台灣進口聚碳酸酯實施臨時反傾銷稅，反映他們開始採取一系列措施，但還看不出有全面喊停的情況。他認為大陸應不會貿然中止ＥＣＦＡ，不過，中國商務部過去從未對ＥＣＦＡ發表意見，確實很不尋常。

劉大年說，雖說兩岸任何一方都有中止的權力，但應不會在選前發生，對大陸也沒加分。不過，劉大年也不否認此種威嚇仍有可能發生，尤其是大陸在台灣大選前宣布要求協商，即使ＥＣＦＡ實際中斷要到選後發生，相關效應還是會在選前發酵。

一旦真的走到中止那一天，劉大年說，政府應全盤檢討經貿政策，不能只要求大陸不要政治操作，台灣傳統產業影響要轉移到別的市場很難，如部分石化業八成市場在大陸，要怎麼轉移？

至於大陸學者看法不一。南開大學台灣經濟研究所教授李月說，大陸對台經濟政策主要就是要「融合」，「破壞這種融合事情，基本上是不會的」。她說，兩岸簽署ＥＣＦＡ經歷很不容易的談判協商過程，「從大陸來看，應不會輕易改變我們已經很不容易得到的結果」。

李月日前在成都的兩岸關係研討會上發表論文指，若大陸採取進口限制措施，高度依賴大陸市場的台灣紡織業將遭受深重打擊；若是大陸對台灣的水產品、果蔬產品採取限制措施，則將實現對綠營縣市的「精準打擊」。

上海東亞研究所副所長包承柯昨天解讀，簽署ＥＣＦＡ是基於互相互惠，但現在台灣跟大陸交往很多方面只有單向，導致十多年來ＥＣＦＡ未進一步推動，加上現在兩岸無九二共識共同政治基礎，從近日商務部採取措施，及國台辦相關表態來看，預計大陸會逐步採取一些措施進行調整，例如進行反傾銷、貿易壁壘調查，或稅務上的調整。

此舉是否給台灣壓力或「以商逼政」，包承柯說，此次負責單位是商務部，若企業在內循環過程中，受到外循環的不正當影響，大陸商務部就會採取措施確保本土企業健康發展，而台灣選舉是短期效應，只是剛好遇到，不可類比。

大陸未來會不會斷掉ＥＣＦＡ，大陸海協會副會長孫亞夫十七日說，這是台灣媒體自己議論的，「大陸誰在議論？沒有這回事」。他強調，近日大陸商務部的政策（對台灣生產的聚碳酸酯加徵保證金等）是跟反傾銷連在一起的。