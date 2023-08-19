貿易壁壘調查認定 陸控我違反ECFA

大陸商務部今年四月宣布將對台灣展開貿易壁壘調查，發言人束珏婷十七日表示，初步調查認定，台灣對大陸存在貿易壁壘。是否中斷海峽兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）給台灣的稅收優惠？她表示，將「依據有關規定研究採取相應措施」。大陸國台辦昨天進一步表示，台灣違反了ＥＣＦＡ條款，國台辦支持相關部門將採取的措施。

經部：願在ＷＴＯ架構下續討論

針對中國大陸是否醞釀中止ＥＣＦＡ，經濟部昨天回應，我方並未違反世貿組織（ＷＴＯ）規範，直言大陸此舉屬於政治動機，相關貿易問題仍願意與對岸在ＷＴＯ架構下繼續討論。

新華社報導，國台辦發言人朱鳳蓮昨天在答詢記者提問時表示，大陸商務部對台貿易壁壘調查的初步調查結果顯示，民進黨當局單方面限制大量大陸產品輸入，涉嫌違反ＷＴＯ關於「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則，損害大陸相關產業和企業利益，同時也損害了台灣消費者利益。參與調查的兩岸企業和商協會呼籲台灣地區盡快取消對大陸的貿易限制措施。

陸方批我貿易歧視限制變本加厲

朱鳳蓮說，二○一○年六月，兩岸在「九二共識」基礎上，簽署了ＥＣＦＡ。ＥＣＦＡ是為了推動實現兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化達成的特殊安排。民進黨上台以來，不僅未採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制，還不斷變本加厲，如本次調查立案時涉及產品二四五五項，在調查期間又調整至二五○九項。

朱鳳蓮強調，根據對台貿易壁壘調查初步調查結果，台灣地區對大陸採取貿易限制措施，不符合ＥＣＦＡ推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，違反ＥＣＦＡ「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」條款，「我們支持相關主管部門將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應的措施」。

經過四個月的調查，大陸商務部發言人束珏婷十七日在記者會上公布大陸對台貿易壁壘調查的「初步調查」結果，除上述內容外，並指出大陸在WTO歷次對台貿易政策審議中均明確表達了關注，敦促台灣切實履行世貿承諾，但台灣至今未改變做法，且禁止進口大陸的產品範圍近年來總體呈現擴大趨勢。

大陸石化、紡織等產品 輸台受阻

束珏婷強調，受台灣貿易限制措施影響，「大陸石化、紡織、機電設備、汽車等多個類別產品以及許多物美價廉的農產品和民生必需品無法對台出口，對相關出口企業利益造成負面影響」。