冷眼集／權力者上街蹭熱度 讓人錯亂

「還路於民」凱道遊行昨天登場，雖因大雨攪局，但有意競逐總統大位者全員到齊，不僅讓遊行充滿了濃濃的政治味，更令人感到錯亂。賴清德、柯文哲分別曾任台南、台北市長，侯友宜是現任新北市長，賴更曾擔任過行政院長，許多「還路於民」的工程攸關市政與中央執行魄力，三人任內顯然都對「還路於民」做得不夠，還好意思上街夸夸其談？

昨天遊行現場致詞，最尷尬的，恐非賴清德莫屬。除了他曾任台南市長，要對台南交通亂象負很大責任，在他二○一七及二○一八年閣揆任內，二○一八年行人死亡人數還比前一年增加廿五人，更不見他大力推動「還路於民」、落實人本交通。

民進黨執政七年以來，交通事故不減反增，去年交通死亡人數更創十年新高。上街頭是沒有權力者向執政者「拍桌」的方式，但民進黨做為完全執政的執政黨，賴清德更是身居高位，台灣變成行人地獄，執政黨乃至於賴清德本身就是該被改革、聲討的對象，但他與民進黨黨公職居然還跟著一起遊行、喊口號，這一幕真是令人不知今夕是何夕，這不是角色錯亂是什麼？該道歉的難道只有交通部長王國材嗎？

除賴清德外，侯友宜雖支持遊行訴求，但遊行前，再度發生新北公車未停讓、撞死行人事件，成最大的反諷。許多關乎道路安全的號誌、標線改善以及人行空間設置，都是地方權責，侯友宜昨天說要改善不合時宜的交通號誌、標誌、標線，這些地方政府就可做，請問這幾年新北市又做了多少？

至於過去幾年，台北市交通環境同樣也沒好到那裡去，相較於前市長郝龍斌任內大力推動車讓行人，柯文哲對於道安推動則顯得欠缺力道。

從中央到地方，充斥交通亂象，朝野都難卸責。賴、侯、柯，不論是在中央或是地方執政任內都難落實「還路於民」，有權力者不做好自己該做的工作，任令行人死在斑馬線上，卻跟著上街喊口號、蹭熱度，這不是作秀，是什麼？